Ipotesi scambio sull' asse Juve-United tra Dybala e l' obiettivo dell' Inter | Lukaku

(Di sabato 27 luglio 2019) La rivalità storica trantus ein quest'ultimo periodo si è ulteriormente acuita, vuoi per il passaggio di Beppe Marotta e Antonio Conte tra i nerazzurri, ma anche per la vicenda Icardi. Le continue scaramucce si sarebbero trasformate in guerra non solo in campo, ma anche e soprattutto sul mercato. Il tecnico pugliese avrebbe chiesto alla dirigenza l'acquisto di Romeludel Manchestered effettivamente è stata inoltrata un'offerta di 65 milioni di euro prontamente rifiutata dagli inglesi che ne pretenderebbero 83,5. La dirigenzaa Continassa nel periodo in cui è stata fatta dall'la prima proposta avrebbero sondato il terreno per l'attaccante di Anversa, ora che i milanesi potrebbero rifarsi avanti con un'offerta superiore, Fabio Paratici avrebbe incontrato l'agente del giocatore Federico Pastorello per fare il punto sul suo assistito.: oggetto del ...

