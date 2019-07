Inter | Skriniar e Bastoni | “Stiamo crescendo | miglioriamo giorno dopo giorno”

Juventus-Inter 5-4 d.c.r. - le pagelle nerazzurre : Sensi illumina - bene Skriniar e De Vrij : Si è appena concluso il derby d'Italia tra Juventus ed Inter sul risultato di 1-1 dopo i 90 minuti regolamentare, con il match che poi è stato deciso ai calci di rigore dagli errori di Ranocchia, Longo e Borja Valero per i nerazzurri e di Rabiot e Bernardeschi per i torinesi: 4-3 poi il risultato della lotteria a favore dei bianconeri. La gara era valida per la seconda giornata di International Champions Cup, disputata a Nanchino, quartier ...

Inter - Skriniar avverte : “La Juventus non è solo Cristiano Ronaldo” : “La Juventus ha giocatori molto forti, non solo Cristiano Ronaldo. Giocare contro Cristiano Ronaldo non è mai facile è uno dei più forti al mondo: tutta la squadra dovrà lavorare bene”. A dirlo è Milan Skriniar, difensore dell’Inter, alla vigilia della sfida contro la Juventus, valida per l’International Champions Cup. “Dovremo mettere in pratica ciò che stiamo apprendendo negli allenamenti: dobbiamo fare ...

Inter : dopo il rinnovo di Skriniar sarebbero state rifiutate offerte dai top club europei : Il giocatore più amato dai tifosi dell'Inter in questi ultimi anni è sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco, infatti, ha conquistato tutti in questi due anni con le sue prestazioni e con il suo carisma. Un affetto testimoniato dal fatto che i supporter hanno chiesto gli fosse affidata la fascia di capitano dopo che è stata revocata a Mauro Icardi. Il giocatore ha rinnovato il proprio contratto solo qualche mese fa, separandosi anche ...

Inter - con Conte si lavora duro! Skriniar ammette : “sapevamo cosa ci aspettava. Lotteremo per i primi posti” : Milan Skriniar parla dei metodi di allenamento di Antonio Conte: il difensore slovacco Contento per il ‘duro lavoro’ finalizzato a puntare alle posizioni di vertice della Serie A Ripresa degli allenamenti alquanto dura per l’Inter: con Antonio Conte non si scherza! Si parte subito forte, l’ex CT della Nazionale fa del ‘testa bassa e pedalare’ il suo mantra e chi lo conosce lo sa bene. I giocatori ...

Inter - Skriniar crede allo scudetto : “vogliamo lottare per i primi posti” : “Conte puo’ vincere lo scudetto? Possiamo fare un grande risultato, lavoriamo per quello, vogliamo lottare per i primi posti”. Sono le dichiarazioni del difensore dell’Inter, Milan Skriniar, Intervistato da SportMediaset nel ritiro di Lugano. “Siamo pronti per la nuova stagione, c’e’ voglia di lavorare e migliorarsi – ha proseguito il centrale che si candida ad essere grande protagonista ...

Inter - Skriniar suona la carica : “Siamo pronti. Conte? Ecco cosa vi dico” : Skriniar Inter- Intervistato ai microfoni di “Sportmediaset“, Skriniar ha fatto il quadro della situazione per quel che riguarda l’inizio della nuova stagione in nerazzurro. Anticipazioni sulla nuova annata e grande carica agli ordini di Antonio Conte. Skriniar ha voglia di vivere una stagione entusiasmante, sia in campionato, sia in Champions League. Il difensore ha così […] L'articolo Inter, Skriniar suona la carica: ...

Calciomercato Inter - il no di Conte allo scambio Lukaku-Skriniar : Il Manchester United ha proposto uno scambio a cui la dirigenza dell’Inter ha detto no. Per Conte, Skriniar è incedibile.Non è più un mistero da parte del nuovo tecnico Antonio Conte il desiderio di disporre in attacco di Romelu Lukaku (26). Il Manchester United per cedere l’attaccante belga non fa sconti e chiede una cifra vicina agli 80 milioni, mentre l’Inter, secondo il Corriere dello Sport, per pareggiare la richiesta, ...

Inter – Dall’arrivo di Conte al possibile addio di Icardi - Skriniar sincero : “Mauro? Se rimane siamo contenti” : Skriniar sincero: le parole del difensore dell’Inter sull’arrivo del nuovo allenatore Antonio Conte ed il possibile addio di Mauro Icardi “Un messaggio per Icardi? Mauro è un grande giocatore, è un nostro amico e vedremo cosa succederà: se rimane noi siamo Contenti“. Lo ha detto il difensore dell’Inter, Milan Skriniar a ‘SportMediaset’. “La mia stagione all’Inter? Si può sempre fare ...