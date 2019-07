Inter | questa volta i rigori la premiano | battuto il PSG grazie a Longo | Handanovic e…

Morte Astori – Interrogato questa mattina il prof. Galanti : “mai redatto un documento falso” : L’avvocato del medico indagato per la Morte di Davide Astori ha risposto questa mattina alle domande del pm Nastasi E’ avvenuto questa mattina l’Interrogatorio del professor Giorgio Galanti, indagato nell’inchiesta bis della procura di Firenze per aver redatto un certificato medico falso relativo ad un esame a cui Davide Astori non si sarebbe mai sottoposto. Presentatosi in tribunale davanti al pm Antonino Nastasi, ...

Malattia moglie Nainggolan - il messaggio dell’Inter : “vincerai questa battaglia” : “Cara Claudia, tutta l’Inter abbraccia te e la tua famiglia. La tua forza ti aiutera’ a vincere questa sfida”. E’ questo il messaggio pubblicato dall’Inter su twitter, il club nerazzurro esprime la propria vicinanza a Claudia Lai, moglie del centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan, che oggi ha annunciato su Instagram la sua Malattia. Una notizia che ha sconvolto non solo i tifosi nerazzurri ma tutto ...

Qual è la tua missione in questa vita? Lettura Interattiva : Qual è la tua missione in questa vita? Lettura interattiva Quante volte ti sei posto questa domanda nella tua esistenza, spesso ti senti come se vivessi all’interno di un enigma irrisolto. Sembra una descrizione allegorica, riflettendo però davvero sei a vivere questa vita, in questo Universo, su questo pianeta, senza sapere perché sei qui e cosa viene prima o dopo questa vita. Rispondere a tutte queste domande non è semplice e affrontarle in ...

Inter - Conte : “Sono otto anni che non si lotta per il primo posto - qui per cambiare questa tendenza” : Aumentare le ambizioni dell’Inter. Questo l’obiettivo del neo tecnico nerazzurro Antonio Conte. L’allenatore pugliese ha rilasciato un’Intervista a Paolo Condò per GQ Italia, ecco le sue parole. “L’insieme dei risultati che ho ottenuto e soprattutto la rapidità con la quale sono venuti mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative. Marotta ha influito sulla scelta di venire qui? Ha aiutato, è ...

Beppe Bergomi su Antonio Conte : "Un nuovo Trapattoni. Ma occhio a questa Inter" : Gli occhi di Beppe Bergomi sono al Mondiale Under 20, in onda su Sky (domani nei quarti Italia-Mali ore 18.30), ma il cuore dello «Zio» è sempre per la sua Inter che in questi giorni sta prendendo le misure al metodo-Conte. Bergomi, l' ha sorpresa l' arrivo dello «juventino» Antonio Conte sulla panc

Un giorno tutto si collegherà a Internet - questa biobatteria monouso potrebbe aiutare : In futuro ci potrebbero essere piccoli dispositivi usa e getta, fatti anche di carta o plastica, in grado di connettersi a Internet per brevi periodi, fornendo informazioni rapide su tutto, dall’assistenza sanitaria ai prodotti di consumo. A renderlo possibile potrebbe essere una biobatteria microscopica che alimenta sensori monouso. Ci stanno lavorando i ricercatori della Binghamton University State University of New York per ...

Antonio Conte all'Inter - ufficiale/ Il nuovo allenatore : "Ecco perché questa scelta" : Antonio Conte all'Inter, è ufficiale. Il nuovo allenatore: "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta". I dettagli

Pamela Perricciolo - nuova Intervista : "Pamela Prati aveva la capacità di uscire da questa situazione" : Pamela Perricciolo, dopo l'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, è tornata a parlare. Stavolta ha fatto una chiacchierata lunghissima - si parla di sei ore - con il portale Fanpage.it. L'avvocato dell'ex manager, Anna Maria Indiveri, ha dichiarato: "Forse è la prima che ammette le sue responsabilità senza limitarsi ad accusare la Michelazzo o la Prati. Sappiamo che ci sono denunce che però non ...