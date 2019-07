Inter | Godin infiamma la sfida con la Juventus | che bordata a Cristiano Ronaldo | il clima

Juventus-Inter : Sarri e Conte pensano alle formazioni - de Ligt e Godin osservati speciali : “Juventus-Inter non è una partita come le altre”, parola di Maurizio Sarri che nella conferenza stampa pre-gara racconta come questa sfida non potrà mai essere una vera e propria amichevole. Troppa la rivalità calcistica in campo, troppa la voglia di vincere da una parte e dall’altra. I fari saranno puntati proprio sui due allenatori, entrambi sono “nuovi”, entrambi sono attesi al varco, entrambi vogliono vincere il loro primo derby d’Italia. La ...

Vertice sul mercato a Nanchino in casa Inter - in ritiro arriva Godin : Beppe Marotta prova a tranquillizzare Antonio Conte. Giornata chiave oggi a Nanchino, con la cena che ha riunito allo stesso tavolo Zhang

La formazione dell'Inter 2019-20 prende forma : Sensi e Godin nell'undici tipo di Conte : L'Inter 2019-20 sta iniziando davvero a prendere forma. Sensi, Godin e Lazaro sono al momento gli acquisti più importanti effettuati dal club nerazzurro, che ha scelto un grande allenatore come Conte per puntare allo scudetto. Senza dimenticare che c'è una Champions League da onorare e nella quale andare il più avanti possibile. Altri giocatori approderanno alla corte dell'ex tecnico di Juventus e Chelsea, ma intanto possiamo abbozzare una ...

Calciomercato : all'Inter arrivano Godin - Sensi e Lazaro : Gli attacchi fanno vendere i biglietti, le difese fanno vincere i titoli. E l’Inter di Antonio Conte, in pieno Calciomercato, mira ai secondi per mettere fine al lungo digiuno del popolo nerazzurro. Forte di una base già molto valida, con l’accoppiata centrale Skriniar-De Vrij che l’anno scorso si è dimostrata una delle coppie più efficaci della Serie A, l’Inter quest’anno potrà contare ...

Godin e Lazaro - prende forma Inter di Conte : L'Inter di Antonio Conte inizia a prendere forma. Dopo aver chiuso il capitolo plusvalenze, ieri e' stato tempo di annunci per i nerazzurri, che hanno ufficializzato due arrivi: Diego Godin e Valentino Lazaro sono i primi rinforzi dell'era Conte. Aspettando Sensi e, soprattutto, novita' sui fronte Barella, Lukaku (che ieri si e' presentato al ritiro del Manchester United) e Dzeko. Piste in standby, complicata soprattutto la prima, anche perche' ...

Calciomercato Inter - ultime notizie : è ufficiale Godìn : Calciomercato Inter, ultime notizie: è ufficiale Godìn L’Inter è sicuramente una delle squadre più movimentate per ciò che concerne il Calciomercato e, in attesa dei prossimi acquisti, questa mattina ha reso ufficiale l’arrivo di Diego Godìn. El Faraon, uno dei centrali di difesa più forti ed esperti d’Europa è dunque pronto per la sua nuova avventura a Milano. Il giocatore uruguayano, ormai ex capitano dell’Atletico ...

L'Inter annuncia Godin : "Nuovo sceriffo in città". Gode Antonio Conte : mossa decisiva : "C'è un nuovo sceriffo in città". L'Inter ufficializza l'arrivo di Diego Godin, difensore uruguaiano arrivato a parametro zero dopo essere diventato una bandiera dell'Atletico Madrid. Per il 33enne contratto fino al 30 giugno 2022. Arrivato al Villarreal nel 2007, è passato all'Atletico nel 2010 e i

Calciomercato Inter - ufficiale Godin : il benvenuto del club nerazzurro al difensore : Calciomercato Inter – Con una nota sul proprio sito Internet, l’Inter comunica “di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Diego Godin fino al 30 giugno 2022“. Il difensore uruguaiano arriva a parametro zero dall’Atletico Madrid. Diego Roberto Godin Leal di storia e di storie ne ha scritte parecchie. A partire da Rosario, Uruguay, città in cui è nato il 16 febbraio 1986. Una ...

