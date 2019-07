Indonesia | il momento in cui il vulcano Tangkuban Perahu entra in eruzione | panico tra i

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Ildell’ha eruttato vicino alla terza città più grande del Paese, creando un grande pennacchio di cenere nel cielo che è ricaduto a più di 1,6km dal, che si trova circa 32km a nord di Bandung, capitale della provincia di Giava orientale che accoglie oltre 2,3 milioni di persone. Fortunatamente non ci sono notizie di vittime ma le immagini che arrivano dalle zone intorno alsono davvero impressionanti. Secondo il Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG), la cenere vulcanica è salita fino a 213 metri dalche raggiunge i 2286 metri sopra il livello del mare, riporta il Jakarta Post. “L’è stata registrata sul sismogramma con un’ampiezza massima di 38mm e una durata di circa 5 minuti e 30 secondi”, ha comunicato il PVMBG, facendo notare che ilè ora classificato come livello 1 o “normale”. Le ...