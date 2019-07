In Val di Susa la polizia ha lanciato lacrimogeni contro alcuni manifestanti No-TAV che

No-Tav - teppisti in azione in Valsusa : fumogeni - reti divelte e sassaiole : Tutto come previsto: disordini e tensioni in Valsusa alla marcia No-Tav, con i facinorosi che hanno provato ad aggirare dall'alto la cancellata posta dalle forze dell'ordine lungo il sentiero Gallo-Romano che conduce al cantiere della Torino-Lione. Le forze dell'ordine hanno risposto col lancio di a

Corteo in Val di Susa : “I popoli in rivolta - No Tav fino alla vittoria”. Assaltata la barriera sul sentiero che porta al cantiere : Nonostante il maltempo, centinaia di attivisti, tra valsusini e centri sociali, stanno prendendo parte alla manifestazione

No-Tav - marcia in Valsusa : "Dal M5s solo balle" - polizia in allerta : È partita la marcia No Tav. Il corteo proseguirà dal campeggio di Venaus fino a raggiungere la "zona rossa" di Chiomonte. Una manifestazione pacata, come l'ha definita il suo leader Alberto Perino: "Chi oggi tira una pietra, una castagna o qualunque ca***ta sappia che lo fa solo per fare un regalo a

Val di Susa - partito corteo No Tav : obiettivo è raggiungere il cantiere di Chiomonte. FOTO : Val di Susa, partito corteo No Tav: obiettivo è raggiungere il cantiere di Chiomonte. FOTO L'obiettivo dei manifestanti è violare la zona rossa dei lavori a cui è vietato l'accesso. Gli esponenti del movimenti si sono radunati al presidio di Venaus, dove si tiene il festival Alta felicità. Oggi la lettera dell'Italia all'Ue : ...

“I popoli in rivolta - No Tav fino alla vittoria” : è partito il corteo in Val di Susa. I manifestanti verso il cantiere di Chiomonte : Nonostante il maltempo, centinaia di attivisti, tra valsusini e centri sociali, stanno prendendo parte alla manifestazione

No Tav - al via la manifestazione in Val Susa : il corteo diretto verso la zona rossa di Chiomonte : È partita in Val Susa la manifestazione del Movimento No Tav: centinaia di persone si sono messe in marca dal territorio del Comune di Venaus, intenzionate a raggiungere la zona rossa del cantiere di Chiomonte e violarla. Il corteo al via pochi minuti dopo la notizia che la la lettera del ministero dei Trasporti con cui l'Italia si impegna a completare la Tav è giunta all'Ue.Continua a leggere

No Tav - la Val di Susa si prepara al corteo di protesta : L'appuntamento è per le 13,30 di oggi, sabato 27 luglio, a Venaus e la parola d'ordine è "determinazione". Il corteo dei No Tav cercherà di raggiungere il cantiere di Chiomonte. "Pacificamente", come assicura l'attivista storico del Movimento No Tav Guido Fissore. C'è però un'ordinanza precisa del prefetto di Torino Claudio Palomba che vieta espressamente l'avvicinamento a una zona rossa ampliata, secondo le istruzioni della questura. New jersey ...

Tav - Salvini : con M5S non siamo in sintonia.?Sabato manifestazione di protesta in Val di Susa : «Sulla Tav non ho capito perché i 5 stelle un giorno dicono una cosa, un giorno un'altra. Io non sto al governo per fare regali ai francesi». Lo ha...

Tav - Salvini : «Sabato 500 poliziotti in Val di Susa». Sindaco di Venaus : «È un modo per accendere la miccia» : La Tav «era, è e rimarrà inutile». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in una diretta Facebook. «Un progetto vecchio prima ancora...

Assalto dei No Tav in Valsusa : razzi - fuochi e petardi. Denunciati 70 attivisti : Due notti di attacchi al cantiere della Torino-Lione. Il ministro Salvini: “Adesso arresti e accelerazione dei lavori”

No Tav : incendi - pietre e razzi contro la polizia/ Caos in Val di Susa - 20 denunciati : No Tav, scontri a Chiomonte e lancio di razzi, pietre e petardi contro la polizia: incendio appiccato nel bosco, torna l'allarme Val di Susa. 20 denunciati

Temporali - grandine e vento in Piemonte : evacuato camping in Val Susa : Ondata di maltempo sul Piemonte dal tardo pomeriggio di ieri: si sono registrati nelle scorse ore forti Temporali, grandinate e intense raffiche di vento. Situazione critica a Beaulard, frazione di Oulx, in alta Val Susa, dove i vigili del fuoco hanno evacuato un campeggio per l’esondazione del vicino torrente. Nel Torinese, tra Caselle e Leini, un albero è crollato su un’auto, ferendo in modo lieve la donna che si trovava ...

Maltempo - nubifragio in Val di Susa : vento fino a 100 km/h : Disagi, in Valle di Susa, a causa di un violento nubifragio. Particolarmente colpito il comune di Condove dove, da oggi pomeriggio, si sono abbattute pioggia e grandine. Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Strade e cantine sono state allagate. Le squadre dei vigili del fuoco di Condove, Borgone e Avigliana sono impegnate nelle operazioni di prosciugamento. L'articolo Maltempo, nubifragio in Val di Susa: vento fino a 100 km/h sembra ...