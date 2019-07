In Italia 520 furti al giorno | uno ogni 3 minuti

Fonte : agi

(Di sabato 27 luglio 2019) Oltre 520 al, unotre. Inelle abitazioni creano paura e restano uno dei problemi della sicurezza nelle cittàne. Eppure siamo un Paese blindato, che spende per "blindarsi" 5 miliardi di euro. È quanto emerge da uno ricerca della Cna. "Il merito del calo nel numero deiin abitazione denunciati è dovuto - spiega la ricerca - alle misure di prevenzione e di controllo messe in campo dalle Forze dell'ordine contro questo reato socialmente odioso. Ma una fortissima opera di deterrenza è stata attuata prima di tutto dai cittadini, che hanno investito cospicue risorse per ridurre i rischi di intrusioni indesiderate. Dal Censis si apprende, infatti, che nel nostro Paese due famiglie su tre (66,5 per cento) hanno installato la porta blindata, quasi una su due (42 per cento) un sistema d'allarme, una su tre (33,5 per cento) inferriate a porte e/o ...

