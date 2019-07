In Germania prima fila Hamilton-Verstappen Ferrari che batosta!

Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Non potevo fare di più - ma la prima fila è un ottimo risultato” : Max Verstappen sorride dopo la seconda posizione conquistata nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno. Il pilota olandese ha saputo estrarre il massimo da una Red Bull che nel corso della Q2 sembrava abbandonarlo, con un calo di potenza che lo ha costretto al rientro anticipato ai box, prima di un unico tentativo a due minuti dal termine. Nonostante gli scricchiolii la RB15 ha tenuto duro da quel momento in poi ...

Charles Leclerc F1 - GP Germania 2019 : “Spero che arrivi la prima vittoria - che rivalità con Verstappen. Sogno il Mondiale” : Charles Leclerc è pronto per disputare il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari è reduce dal terzo posto nel GP di Gran Bretagna dove ha battagliato in maniera strepitosa con Max Verstappen, il duello con l’olandese si è ripetuto a Silverstone dopo la battaglia epocale per il successo in Austria e chissà che non vedremo un nuovo capitolo della sega anche in terra ...

F1 - GP Germania 2019 : Charles Leclerc prima guida “in pectore” della Ferrari. Il monegasco a caccia della prima vittoria : Il Campionato Mondiale di Formula 1 2019 si appresta a superare il giro di boa della stagione con l’undicesima tappa in programma dal 26 al 28 luglio ad Hockenheim valevole per il Gran Premio di Germania. In casa Ferrari i due piloti stanno vivendo un momento diametralmente opposto, con un Sebastian Vettel in difficoltà dal punto di vista psicologico ed un Charles Leclerc in grande spolvero che sta mettendo in mostra tutto il suo talento ...

LIVE Italia-Germania 4-4 - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : Soffre nella prima metà di gara il Settebello : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO QUARTO. Italia-Germania 4-4 59″ Echenique ci prova da fuori ma non trova lo specchio. 1’57” GOOLLLL!!!!! AICARDI!!!!! Bella palla al centro per Aicardi, che riesce a girarsi e concludere in maniera vincente. Italia-Germania 4-4. 2’46” GOOOLLLLL!!!! DI FULVIOOOOO!!!! Superiorità azzurra, gran giro palla e conclusione potente dell’azzurro. ...

Moto3 - Risultato GP Germania 2019 : Lorenzo Dalla Porta esaltante! Vittoria in volata e primato nel Mondiale! : Lorenzo Dalla Porta spezza l’incantesimo e centra il primo successo della stagione dopo quattro secondi posti Portandosi in testa al Mondiale Moto3 dopo il Gran Premio di Germania 2019. Il toscano del Team Leopard ha disputato un weekend eccezionale ed ha trionfato al Sachsenring davanti al compagno di squadra iberico Marcos Ramirez e ad Aron Canet dopo un ultimo giro al cardiopalma. Ottimo quarto posto per Romano Fenati, al miglior ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Germania 2019 : “Sono molto contento di partire in prima fila - nessun dolore alla spalla” : E’ un Fabio Quartararo stoico quello di queste qualifiche del GP d Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring il centauro francese della Yamaha Petronas ha messo in mostra ancora una volta le sue qualità, nonostante le proprie condizioni non fossero eccezionali. Il transalpino infatti, nel corso delle FP3, subendo una brusca sbacchettata dalla sua M1, si è procurato un infortunio all’altezza della ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : prima pole in carriera di Sasaki - quarto Dalla Porta - delude Antonelli : Ayumu Sasaki si prende con forza la prima pole position della sua carriera nelle Qualifiche del GP di Germania 2019 di Moto3, Portando la sua Honda Petronas a girare sull’1:26.135, seguito dal connazionale del Team Asia Kaito Toba (+0.057) che completa l’apoteosi nipponica del Sachsenring. Subito alle spalle del duo giapponese si sono inserite le due Leopard di Marcos Ramirez (+0.171) e di Lorenzo Dalla Porta che con un ultimo ...

MotoGP - GP Germania 2019 : un Mondiale senza soste. Marc Marquez vuole la fuga prima delle vacanze : Nemmeno il tempo di rifiatare che il MotoMondiale 2019 è pronto per un nuovo appuntamento. Dall’Università della moto di Assen, infatti, il Circus si sposta sul tracciato del Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione. Si tratta di una tappa di capitale importanza per il prosieguo del campionato, per diversi motivi. In primo luogo perché il leader della classifica generale, Marc Marquez, sbarca sulla sua ...

Germania prima finalista agli Europei u.21 - Romania battuta 4-2 : La Germania batte la Romania per 4-2 e conquista la qualificazione alla finale degli Europei Under 21. Decisive le doppiette di Amiri e Waldschmidt

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche della manifestazione. Germania prima finalista : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. prima ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser domina la prima manche - fra poco il via di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Ben ritrovati, fra poco si tornerà a gareggiare a Teutschental con la seconda manche della della MXGP. 14.54 La nostra DIRETTA si ferma qui al momento, ma l’appuntamento è fissato alle ore 17.10 con lo start di gara-2. 14.52 Lo sloveno Gajser allunga così a +58 su Antonio Cairoli in attesa di una gara-2 in cui andrà a caccia della doppietta. Finisce qui!! Tim Gajser rispetta il ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser domina la prima manche - alle 17.10 il via di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 La nostra DIRETTA si ferma qui al momento, ma l’appuntamento è fissato alle ore 17.10 con lo start di gara-2. 14.52 Lo sloveno Gajser allunga così a +58 su Antonio Cairoli in attesa di una gara-2 in cui andrà a caccia della doppietta. Finisce qui!! Tim Gajser rispetta il pronostico della vigilia e si aggiudica gara-1 davanti a Tonus e Seewer, il quale ha perso la seconda piazza per ...