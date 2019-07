Il riscaldamento globale sta distruggendo le città | come stanno già cambiando in Italia e

Clima - centinaia di incendi nell’Artico per effetto del riscaldamento globale : in atmosfera 100 megatoni di CO2 : centinaia di incendi boschivi devastano le foreste oltre il Circolo polare artico, rilasciando enormi quantità di anidride carbonica. Gli incendi in Alaska, Groenlandia, Scandinavia e Siberia sembrano essere un effetto del riscaldamento globale. Al tempo stesso rischiano di diventare causa di un’ulteriore aumento di gas serra e, quindi, di nuovo innalzamento delle temperature in un pericolosissimo circolo vizioso, segnala a Bbc Mark ...

Malattie diffuse dal riscaldamento globale - dal Candida auris alla malaria fino all’encefalite : Il riscaldamento globale è causa dell'incremento della diffusione di moltissime Malattie che un tempo non riuscivano a prendere piede perché il freddo teneva sotto controllo gli insetti vettori. Vediamo insieme dalla Candida auris, che può uccidere in 90 giorni, alla malaria, fino all'encefalite da zecca, cosa stiamo rischiando.Continua a leggere

Malattie diffuse dal riscaldamento globale - dalla Candida alla malaria fino all’encefalite da zecche : Il riscaldamento globale è causa dell'incremento della diffusione di moltissime Malattie che un tempo non riuscivano a prendere piede perché il freddo teneva sotto controllo gli insetti vettori. Vediamo insieme dalla Candida auris, che può uccidere in 90 giorni, alla malaria, fino all'encefalite da zecca, cosa stiamo rischiando.Continua a leggere

Candida auris - il fungo killer figlio del riscaldamento globale : "Farà 10 milioni di morti" : La Candida auris, fungo altamente patogeno e resistente ai farmaci, fino al 2009 era praticamente sconosciuto, ma negli ultimi dieci anni, ha fatto registrare un sempre crescente numero di focolai, tanto da far parlare di emergenza. In linea temporale è stato il Canada l'ultimo a dare l'allarme. Da

Le coste italiane - erose e sommerse dal riscaldamento globale e cementifcate dall’uomo : Bisogna dare dei meriti al Jova Beach Party, il tour estivo di Jovanotti sulle spiagge italiane. Ha acceso i riflettori su alcune tematiche delicate dell’Italia del 2019, in particolare ambiente e lavoro. Lo ha fatto schierandosi spesso dalla parte sbagliata, come nel caso della call per “volontari” chiamati a lavorare gratis nell’organizzazione in cambio di un biglietto per il concerto. Non la migliore trovata, in un momento storico in cui ...

Spiagge erose - riscaldamento globale e cemento si mangiano il 42% delle coste. “Senza un passo indietro - sommerse entro fine secolo” : “In questa situazione è impossibile montare in sicurezza le strutture previste”. La nota con cui l’agenzia Trident Music ha cancellato la tappa ligure del Jova Beach Party, il tour estivo di Jovanotti sulle Spiagge italiane, non è solo una doccia fredda per 15mila fan. È una spia che denuncia, meglio di ogni appello ambientalista, gli effetti del riscaldamento globale sulle nostre coste. Ad Albenga la spiaggia è quasi sparita: il problema però ...

In anteprima europea Bare Existence : il film di denuncia sulla scomparsa degli orsi polari a causa del riscaldamento globale : Sono passati dieci anni, da quando l‘orso polare e` stato inserito nella lista delle specie protette a rischio di estinzione, ma nulla di significativo e` stato fatto per proteggerlo. Proprio quest’anno, nella giornata mondiale a loro dedicata, il WWF ha diramato i preoccupanti dati secondo i quali la presenza dell’animale simbolo dell’ambiente polare è destinata a ridursi del 30% nei prossimi cinque anni. In anteprima europea al Cervino ...

Il 98% della Terra è sotto l’attacco del riscaldamento globale : mai così veloce in 2.000 anni : Due nuovi studi svelano che il riscaldamento globale non è mai stato così veloce in 2000 anni come adesso: attualmente ad essere colpito dall'incremento delle temperature è il 98% del Pianeta, la situazione è drammatica. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa conclusione e cosa c'è da sapere.Continua a leggere

La Candida auris si sta diffondendo pericolosamente per colpa del riscaldamento globale : Il fungo Candida auris si è diffuso improvvisamente in tre aree del Pianeta molto distanti tra loro e non collegate e gli scienziati si sono chiesti come fosse possibile. Studiando il fungo, gli esperti hanno scoperto che il fungo Candida auris si sta diffondendo a causa del riscaldamento globale.Continua a leggere

Il fungo killer “Candida auris” è stato “creato” dal riscaldamento globale : Il “fungo killer” che preoccupa gli esperti a livello mondiale perché spesso si rivela resistente ai farmaci, sarebbe un prodotto dei cambiamenti climatici, che hanno creato le condizioni affinché si adattasse e riuscisse a infettare l’uomo: è quanto rilevato da una ricerca pubblicata su mBio, che descrive il primo caso di infezione da fungo “innescata” dal riscaldamento globale. I ricercatori della Johns Hopkins ...

Candida auris - l’ascesa del fungo killer forse è causata dal riscaldamento globale : (foto: Getty Images) Quanti danni possono fare i cambiamenti climatici? Sempre uno in più di quanti possano venirci in mente. Secondo alcuni ricercatori, per esempio, il riscaldamento globale potrebbe essere stato un fattore determinante nell’affermazione di Candida auris come emergenza di salute pubblica. E il cosiddetto fungo killer, che è super-resistente ai farmaci e uccide la metà delle sue vittime in tre mesi, potrebbe essere solo il ...

Clima - riscaldamento globale : l’Islanda ricorda il primo ghiacciaio scomparso con una targa : Un memoriale e una targa commemorativa per Okjokull, il primo dei 400 ghiacciai islandesi scomparso a causa del riscaldamento globale, sarà inaugurato il 18 agosto a Borgarfjorur da un gruppo di scienziati islandesi e statunitensi e dai residenti. Un secolo fa ricopriva 15 km quadrati di una montagna dell’Islanda occidentale, con uno spessore di 50 metri, ora, Okjokull ha una superficie superficie di 1 km quadrato e non è profondo più di ...

Clima - il riscaldamento globale galoppa. Il caldo potrebbe davvero non lasciarci scampo? : Il peggio dell’ondata di calore sembra sia passato. Resta da vedere come andrà il resto dell’estate e speriamo bene. In ogni caso, con il riscaldamento globale che galoppa, sapevamo che le ondate di calore si sarebbero fatte più pesanti e più frequenti ed è esattamente quello che sta succedendo. Peggio che in Italia è andata in Francia, dove il record di temperature ha toccato più di 45°C al sud, vicino a Montpellier. In India, poi, sono ...

riscaldamento globale - incendi senza precedenti nel Circolo Polare : oltre 100 nelle ultime 6 settimane - situazione particolarmente grave in Alaska e Siberia [DATI] : nelle ultime 6 settimane, il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha localizzato oltre 100 incendi intensi e duraturi nel Circolo Polare Artico. Nel solo mese di giugno, questi incendi hanno emesso 50 megatoni di anidride carbonica nell’atmosfera, equivalenti alle emissioni totali annuali della Svezia. Questo è più di quanto è stato rilasciato complessivamente dagli incendi artici nello stesso mese tra il 2010 e il 2018. Anche se gli ...