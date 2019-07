Il revival di «Will e Grace» | l’undicesima stagione sarà l’ultima

Fonte : vanityfair

Ci avevano salutati una prima volta nel 2006 e lo faranno ancora nel 2020, quando chiuderà definitivamente i battenti. A decidere che, Karen e Jack non torneranno più sul piccolo schermo è la NBC che, dopo il successo del mini-episodio a sostegno di Hillary Clinton e la messa in onda della prima, seguita da più di 10 milioni di spettatori, aveva pensato di aggiungerne altre due arrivando, così, a un totale di undici. L'esperienza, però, si fermerà qui perché il network ha pensato di mettere la parola fine alla sit-com. https://www.youtube.com/watch?v=3-ybqDgU6N4 LEGGI ANCHE«La Casa di Carta 3» & co: quando è il caso di saper dire ...

