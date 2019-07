Il pressing su Salvini per andare al voto anticipato

La Lega all'attacco di Conte : pressing su Salvini - tutti i big dicono basta : Accerchiato. Matteo Salvini pensava di essere riuscito a far passare la linea per continuare a governare con il Movimento 5 Stelle, ma per molti leghisti la misura è ormai colma. I sondaggi...

Salvini accerchiato. pressing da Conte - M5S - Fico e Pd per portarlo in Parlamento : Salvini contro Conte. Conte contro Salvini. Salvini contro tutti. Con il presidente del Consiglio la linea telefonica si è interrotta da parecchi giorni. Con i 5 stelle i rapporti sono sempre più tesi, con i fronti aperti che aumentano ogni giorno. Il più grande è quello dei presunti fondi russi alla Lega, con Conte e M5S che insistono per un chiarimento parlamentare e Roberto Fico che si muove in Pressing sul Governo ...

Lega in pressing sull'autonomia Salvini : 'Via libera'. Ma i 5S frenano : Il governo tenta la carta dell'assestamento al bilancio per convincere l'Unione europea a bloccare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo. Come anticipato dal premier Conte nel pomeriggio si e' avviata la discussione nel Cdm, anche se non c'e' stato alcun voto. Segui su affaritaliani.it

Salvini frena suoi ma pressing a M5s su Ilva-Alitalia-Tav : Ilva, Alitalia e Tav: sono i tre dossier urgenti, i primi due di stretta competenza del collega vice premier M5s Luigi Di Maio, ai quali tiene Matteo Salvini e sui quali intende dire la sua. Il leader leghista ne ha parlato in consiglio federale con i dirigenti del partito. E lo ha sottolineato anche in conferenza stampa, a microfoni aperti. "Ci sono situazioni occupazionali da risolvere nell'immediato, come Ilva e Alitalia", ha scandito. "Si ...