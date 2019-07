Il Milan si butta su Zaracho Ma c' è un altro obiettivo | il sogno di Giampaolo è

Il Milan di Giampaolo debutta con il Bayern : diretta su Sportitalia : Si avvicina il momento dell’esordio del nuovo Milan targato Marco Giampaolo, pronto a fare il possibile per rilanciarsi dopo una stagione come quella scorsa in cui, nonostante qualche alto e basso di troppo, la qualificazione alla Champions League è sfuggita solo all’ultimo. La nuova dirigenza formata da Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara è […] L'articolo Il Milan di Giampaolo debutta con il Bayern: diretta su ...

La Casa di Carta 3 debutta in piazza Affari a Milano il 18 luglio (col cast?) : un’anteprima nel cuore finanziario d’Italia : Non è certo una scelta casuale quella della location che ospiterà il grande evento di debutto de La Casa di Carta 3, in scena in piazza Affari a Milano il 18 luglio con la proiezione dei primi due episodi inediti della nuova stagione. Alla vigilia dell'uscita in tutto il mondo in streaming sulla piattaforma, prevista il 19 luglio, la piazza che rappresenta il cuore finanziario del Paese ospite la proiezione pubblica e gratuita dei primi ...

Woody Allen debutta alla Scala di Milano : “È come il palazzo di Cenerentola” : A 83 anni il regista americano approda al Teatro alla Scala di Milano, portando in scena l'opera di Giacomo Puccini "Gianni Schicchi", un'opera breve e divertente che Woody Allen ha già diretto nel 2008 a Los Angeles: "Ma se qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei diretto alla Scala, gli avrei dato del pazzo."Continua a leggere

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Milano. Assente Nelli - debutta Recine - novità al centro : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la quarta tappa della Nations League che andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano nel weekend del 21-23 giugno. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Serbia, Argentina e Polonia: un trittico fondamentale in ottica qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo continentale. Spicca l’assenza di Gabriele Nelli che aveva ...