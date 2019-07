Il miglior tempo del venerdì a Hockenheim è con le soft

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri in finale nei 1500 sl con il miglior tempo. Romanchuk e Wellbrock i rivali - bene Acerenza : Vincente e convincente. Gregorio Paltrinieri esce dalla piscina di Gwangju, al termine delle batterie dei 1500 stile libero maschili dei Mondiali 2019 di Nuoto, con ottime indicazioni. Il crono di 14’45″80 è pregevole, visto l’obiettivo del carpigiano di non sprecare troppe energie e di proiettarsi alla finale di domani (ore 13.17 italiane) nel migliore dei modi. Lo ha fatto Greg, dopo i primi 400 metri di grande tranquillità ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio. 4×200 sl strepitosa : in finale col miglior crono! Panziera (col terzo tempo) e Di Liddo in semifinale. Out Codia (infortunato) - Dotto e Vergani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.57: Partono ora le batterie degli 800 stile libero donne. Sono 5, nella terza Giulia Gabbrielleschi, nella quarta Simona Quadarella 4.56: Queste le squadre finaliste della 4×200 maschile: Italia, Russia, Usa, Australia, Cina, Brasile, Gran Bretagna, Germania 4.55: Spettacolare prova della 4×200 azzurra! Italia in finale con il miglior tempo! Non bisogna illudersi perchè al ...

Roma - Fonseca : “Serve tempo - miglioreremo per il campionato. Su Diawara e Veretout…” : “Sapevamo che sarebbe stata la settimana in cui avremmo sentito di più il lavoro fisico: le gambe erano pensati, c’era stanchezza e caldo, ma le risposte sono state buone. C’è da migliorare ma siamo solo all’inizio di questo percorso“. Queste le parole a Roma Tv del tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca dopo il 3-0 di Fazio e compagni al Gubbio in amichevole. “C’è da migliorare soprattutto ...

Nuoto - Mondiali : Federica Pellegrini è in finale dei 200 sl col miglior tempo : La Divina ha strappato con 1.55.14 il miglior tempo per accedere alla finale di stile libero in programma domani dove sarà la ovvia favorita. Per Federica Pellegrini si tratta dell'ottava presenza consecutiva in una finale mondiale. Medaglia di bronzo e record italiano per Martina Carraro nei 100 rana.Continua a leggere

Insistono piogge e temporali su parte di Italia - trombe d'aria e allagamenti. migliora al Nord : Roma - La perturbazione che ha attraversato l'Italia da Nord a sud nel corso di lunedì è ancora attiva sulle nostre regioni meridionali e sta dando luogo a condizioni di maltempo localmente intenso. Già nella serata di lunedì tempeste di fulmini si sono scaricate sulla costa tirrenica centrale, ben visibili dal Lazio. Nella notte piogge e temporali anche di forte intensità si sono scaricati sulle regioni meridionali ...

Previsioni meteo settimana dal 15 luglio : iniziale maltempo e successivo miglioramento : Il meteo della settimana che parte dal 15 luglio inizierà male per gran parte dell'Italia. Sul mare di Liguria la formazione di vortici di bassa pressione originaria delle perturbazioni che si presenteranno durante il corso della settimana. Inizio della settimana con rovesci e temporali da lunedì 15 A partire dalla giornata di lunedì, la situazione meteorologica sarà instabile su molte regioni dello Stivale, dove si manifesteranno forti ...

VIDEO F1 - GP Gran Bretagna 2019 : gli Highlights delle prove libere 2. Valtteri Bottas sigla il miglior tempo : Nelle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna, valido per il Mondiale di F1, Valtteri Bottas fa segnare il miglior crono davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Le Mercedes in particolare fanno paura soprattutto sul passo, con tutti gli avversari, Ferrari e Red Bull su tutti, che soffrono il degrado delle gomme. GLI Highlights delle prove libere 2 DEL GP DI Gran Bretagna DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Alisia Tettamanzi in finale degli 800 stile con il miglior tempo! Grande attesa per la scherma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 12:48 scherma – Bravissimi i ragazzi della scherma che volano in semifinale, battendo nettamente l’Ucraina con il risultato di 45-29. Più tardi sfida alla Corea per l’accesso in finale. 12:44 TUFFI – Quarto turno importantissimo: i cinesi non sono perfetti e Bellaza vola via con un buon margine sul secondo che ora è il canadese ...

Moto2 - GP Germania 2019 : risultato FP1. Jonas Folger firma il miglior tempo - Baldassarri ottavo dietro a Luthi : Jonas Folger ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto2. Il padrone di casa ha chiuso il suo miglior giro in 1:24.354 e ha subito dimostrato le sue doti in sella alla Kalex del team Petronas Sprinta Racing. Il teutonico, alla terza gara consecutiva in campionato, è riuscito a precedere il connazionale Marcel Schroetter di appena sette millesimi. A completera la top tre è lo spagnolo ...

Maltempo Veneto : miglioramento nel Bellunese dopo grandine e allagamenti : Situazione meteo in miglioramento nella provincia di Belluno, colpita ieri da un’ondata di Maltempo di forte intensità: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, che ieri hanno risposto ad una ventina di richieste di prosciugamento, in particolare nell’Ampezzano e nell’Alto Agordino. Un’intensa grandinata si è registrata nell’area di Misurina, con conseguente brusco calo della temperatura. L'articolo Maltempo ...

Italia-Olanda 0-0 - la diretta : fine primo tempo - delle azzurre le occasioni da gol migliori : - 45' + 5' L'arbitro fischia la fine del primo tempo - 45' + 4' Uno-due Giacinti-Bonansea, ma la Van Dongen è provvidenziale per le olandesi - 45' + 2' Olanda...