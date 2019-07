Il manuale choc dell' antagonista per fare la guerra agli sbirri

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo Allerta alta per il corteo No Tav di oggi. Osservati speciali i centri sociali. "Possibili incursioni notturne" "Un salutino è probabile che verranno a farlo". Un agente di polizia, che da anni si occupa di monitorare i movimenti di No Tav e centri sociali vari in Piemonte, non esclude che stasera a Chiomonte possa ripetersi il solito assalto degli antagonisti. Le forze'ordine sono pronte, il Viminale ha inviato 500 uomini in più, i servizi segreti hanno lanciato l'allerta e forse "ci sarà il solito attacco e le solite conseguenze". Quello che è certo, è che i violenti che da anni più volte hanno messo a ferro e fuoco la Val di Susa sono preparati alla guerriglia. Lo dimostra un documento esclusivo che ilGiornale.it può mostrarvi. Si tratta di una sorta didel perfetto, che spiega per filo e per segno cosa(e non) ...