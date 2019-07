Il Grande Fratello Vip 4 vuole Kabir Bedi Anteprima Blogo

Grande Fratello Kikò : prima lo sfogo - poi la dedica a un ex concorrente : Kikò Nalli e una bellissima amicizia dopo il Grande Fratello: delle parole che sorprendono Kikò Nalli è riuscito a stringere delle belle amicizie all’interno della Casa del Grande Fratello che durano anche al di fuori di quel contesto televisivo. Un’esperienza, questa del Gf, che gli ha permesso di conoscere meglio gli altri ma soprattutto sé […] L'articolo Grande Fratello Kikò: prima lo sfogo, poi la dedica a un ex concorrente ...

Grande Fratello 2020 con Barbara d’Urso : Malgioglio fa un appello : Barbara d’Urso, Grande Fratello 17 anticipazioni: Cristiano Malgioglio rifarà l’opinionista? Sarà al timone anche del GF 2020 Barbara d’Urso, dopo il Grande successo in termini di ascolti ottenuto dall’edizione precedente, andata in onda fino a qualche settimana fa. E in vista della nuova stagione televisiva, il primo a parlare del Grande Fratello 17 è stato Cristiano Malgioglio che, raccontandosi sulle pagine del ...

Grande Fratello - la rivelazione di Maria De Filippi : "Ecco perché non posso condurlo" : Tempo di confessioni per Maria De Filippi, che si racconta in una lunga intervista a Oggi, nella quale parla anche della paura alla prima puntata di Amici, un suo format storico e forse quello di maggiore successo. Ma nel colloquio con il rotocalco c'è anche tempo e modo per una confessione sul Gran

Maria De Filippi fa una confessione inaspettata sul Grande Fratello : Grande Fratello: perchè Maria De Filippi non lo condurrebbe mai Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Tu si que vales, Temptation Island. Quattro programmi di successo che hanno un unico comune denominatore: Maria De Filippi. Che sia in veste di conduttrice, giurata o produttrice, la moglie di Maurizio Costanzo sembra essere in grado di tramutare in oro quello che tocca. Sulle pagine del settimanale Oggi, Maria De Filippi ha parlato ...

Grande Fratello Vip : Lorenzo Riccardi concorrente? Parla lui : Lorenzo Riccardi Parla del Grande Fratello Vip e fa un’anticipazione Il Grande Fratello Vip taglierà il nastro della quarta edizione il prossimo autunno. Tante le novità della versione dedicata ai personaggi famosi del reality, la prima il cambio al vertice. Ilary Blasi lascerà infatti lo scettro ad Alfonso Signori, da tre anni sua spalla nel programma in veste di opinionista. In queste settimane si stanno svolgendo molto probabilmente i ...

Maria De Filippi e il Grande Fratello : la rivelazione della conduttrice : Maria De Filippi si racconta in una lunga intervista: dagli esordi al rapporto con Maurizio Costanzo e non manca una rivelazione sul Grande Fratello Che Maria De Filippi sia una delle conduttrici più di successo della nostra tv, lo sappiamo benissimo. Nelle sue mani ci sono tanti programmi seguitissimi di Canale 5 a partire da […] L'articolo Maria De Filippi e il Grande Fratello: la rivelazione della conduttrice proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip concorrenti - Lorenzo Riccardi è pronto : la risposta inattesa : concorrenti Grande Fratello Vip, da Uomini e Donne arriva Lorenzo Riccardi Come sapete, i concorrenti del Grande Fratello Vip e in genere i partecipanti di qualsiasi reality show sono prima provinati tra tanti aspiranti e solo in un secondo momento vengono confermati dalla squadra autoriale; vi ricorderete in effetti dei molti scartati dell’ultima ora che […] L'articolo Grande Fratello Vip concorrenti, Lorenzo Riccardi è pronto: la ...

Grande Fratello : è ufficialmente finita tra Martina e Daniele? Le loro parole … : Una delle coppie dell’estate 2019 era sicuramente quella formata da Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello durante l’ultima edizione del reality dove sembrava essere... L'articolo Grande Fratello: è ufficialmente finita tra Martina e Daniele? Le loro parole … proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati : Amore finito tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. È addio per sempre? Una delle coppie dell’estate 2019 era sicuramente quella formata da Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello durante l’ultima edizione del reality dove sembrava essere scoppiato l’amore. Non a caso, dopo la fine […] L'articolo Grande Fratello: Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati proviene ...

Grande Fratello - Martina Nasoni lascia Daniele Dal Moro su Instagram : la dura reazione dell'ex gieffino : Martina Nasoni ha deciso di chiudere con Daniele Dal Moro. Lui, ignaro di tutto, si sfoga sui social: "Sono rimasto di sasso".

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte insultata dopo la vacanza con Taylor Mega : «Muso da c… di scimmia» : Erica Piamonte dell’ultimo Grande Fratello ha intensificato l’attività da influencer dopo il reality ed è finita sotto attacco degli haters. Al suo indirizzo sono piovuti insulti pesanti dopo che ha pubblicato le foto della sua vacanza in compagnia di Taylor Mega e i video promozionali di creme e prodotti di bellezza. L’ex gieffina però ha voluto rispondere alle critiche pubblicando il nome dell’utente e commentando con ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte insultata dopo la vacanza con Taylor Mega : «Muso da c... di scimmia» : Erica Piamonte dell'ultimo Grande Fratello ha intensificato l'attività da influencer dopo il reality ed è finita sotto attacco degli haters. Al suo indirizzo sono piovuti...

Grande Fratello - Enrico : “Sono innamorato di Audrey - spero cambi idea” : Grande Fratello 16: le ultime dichiarazioni di Enrico Contarin su Audrey Chabloz Enrico Contarin è innamorato di Audrey Chabloz. Il secondo classificato del Grande Fratello 16 lo ha chiaramente ammesso al settimanale Di Più Tv. E prima ancora alla modella che è stata eliminata dal reality show dopo due settimane di permanenza. La dichiarazione d’amore, […] L'articolo Grande Fratello, Enrico: “Sono innamorato di Audrey, spero ...

Grande Fratello di Barbara d’Urso. Enrico : “Sono innamorato di…” : GF 16 di Barbara d’Urso, Enrico Contarin: “Sono innamorato di Audrey, ma lei…” Enrico Contarin è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Difatti il ragazzo, con la sua simpatia, è riuscito a far breccia nei cuori dei telespettatori, i quali gli hanno fatto raggiungere la finale del programma. Finita qua? Nemmeno per idea perchè il ragazzo ha fatto molto parlare ...