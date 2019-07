Il carabiniere Cerciello è stato ucciso da uno studente americano di 19 anni Che ha

Fonte : agi

(Di sabato 27 luglio 2019) Uno dei due studenti americani ha confessato l'omicidio delMario Reganella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio a Roma. Si tratta del giovane con i capelli mesciati apparso in una foto e ripreso da alcune telecamere. Al termine di un interrogatorio fiume, insieme al coetaneo ritenuto suo complice, il 19enne ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere lui l'autore materiale dell'accoltellamento del vicebrigadiere. I due fermati non sono studenti della John Cabot University, come qualcuno aveva ipotizzato in un primo tempo, ma turisti. Come è avvenuto l'omicidio Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il dramma sarebbeinnescato dalla ricerca di un pusher dal quale rifornirsi. I due giovani americani vagavano per Trastevere in cerca di droga, ma la sostanza chegli è stata rifilata era semplice ...

MinisteroDifesa : Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio. @Eli_Trenta: mi stringo in un forte ab… - PaoloGentiloni : Aveva 35 anni, faceva il Carabiniere, Mario Cerciello accoltellato a morte stanotte. A Roma in pieno centro, durant… - CottarelliCPI : Onore al carabiniere Mario Cerciello Rega, 35 anni, servitore dello Stato, ucciso da due delinquenti per aver fatto… -