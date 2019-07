Il calcio per dribblare l’emarginazione L’Italia partecipa ai Mondiali dei senzatetto

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2019) Inizia oggi, in Galles, la “Homeless World Cup”, il Mondiale dei. Vianche l’Italia. Una storia bellissima, raccontata oggi da La Stampa. Questi calciatori particolari hanno visto andare in frantumi la loro vita, hanno dormito per strada, sui cartoni, e in auto. Hanno avuto problemi di dipendenza da alcol e droghe e stanno seguendo un percorso di riabilitazione all’Ospedale di Crema. “Ilfa parte del loro riscatto peremarginazione e pregiudizi”. Fa loro dimenticare i problemi e gli errori commessi, concede una seconda possibilità che questi ragazzi non vogliono spiegare. Gianclaudio Dossena, educatore del centro di riabilitazione dell’Ospedale di Crema spiega: “Le dipendenze hanno portato questi ragazzi a isolarsi: qui ritrovano l’importanza di far parte di un gruppo”. La percentuale di ...

