Il Brasile ‘politically correct’ di Bolsonaro tra dazi e tragedie ambientali

Il Brasile ‘politically correct’ di Bolsonaro : due tragedie - un unico contenitore : Dopo circa otto mesi dall’avvento al potere di Jair Bolsonaro, il diavolo non sembra ancora così brutto come lo si dipinge: nonostante una campagna elettorale all’insegna della truculenza, finora la nuova amministrazione segue una linea “morbida” incentrata sulla riforma previdenziale, tuttora sotto esame in Parlamento, con una timida apertura alle quote rosa. Le pecche più roventi rimangono però invariate, antecedenti all’elezione di Bolsonaro: ...