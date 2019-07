Il Barcellona vince la Rakuten Cup | battuto il Vissel Kobe di Iniesta e Villa

Manolas : “Voglio rifare col Napoli il gol al Barcellona. Puntiamo in alto”. Mertens e Insigne : “Vogliamo vincere - possiamo andare lontano” : Una buonasera da Dimaro. Piazza Madonna della Pace è già gremita, alle 21:05 Manolas, Insigne e Mertens risponderanno alle domande dei tifosi presenti. Curiosità per le prime parole da azzurro dell’ex calciatore della Roma. 21:05 – Arrivano i calciatori. Mertens, Insigne e Manolas accolti da grandi applausi e cori. Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti e Cristiano Giuntoli osservano fra il pubblico. Manolas: “Mi sono trovato molto ...

Barcellona - ecco Griezmann : “Non vedo l’ora di cominciare - voglio vincere tutto qui” [FOTO] : “Proverò a fare del mio meglio in questa nuova avventura che mi aspetta. Con il Barcellona voglio fare cose importanti, vincere tutto, perché gli obiettivi di questo club sono anche i miei. Ero molto entusiasta di venire a giocare qui, sono molto felice e non vedo l’ora di cominciare. Il Barca è un grande club, cercherò di fare in modo che diventi ancora più grande. Non vedo l’ora di giocare al Camp Nou“. Queste le ...

MotoGp – Marquez vincente e fortunato - Quartararo sorride - Petrucci ancora sul podio : le parole dei piloti dopo Barcellona : Marquez vincente e fortunato a Barcellona, Quartararo conferma il suo talento, Petrucci ancora sul podio dopo il Mugello: le parole dei piloti al parco chiuso Anche la gara di Barcellona sorride a Marc Marquez. Il pilota spagnolo, in difficoltà nelle prove libere e secondo dopo le qualifiche, aveva mostrato qualche problema di troppo nel weekend catalano che aveva fatto sorgere più di qualche dubbio sulla sua possibile vittoria odierna. Un ...

MotoGp - a Barcellona vince Marquez : diretta tv e streaming del Gp di Catalogna : Al secondo giro Lorenzo stende Rossi, Dovizioso e Vinales: per il compagno di squadra è una cavalcata solitaria. Petrucci...

Moto3 – Cadono tutti al Montmelò - Ramirez ne approfitta per vincere il Gp di Barcellona : Vietti sul podio : Lo spagnolo vince un pazzo Gp di Barcellona, precedendo sul traguardo Canet e un fantastico Celestino Vietti Marcos Ramirez vince il Gp di Barcellona di Moto3, facendo il colpaccio al termine di una gara ricca di cadute e di colpi di scena. Lo spagnolo sale sul podio per la prima volta al Montmelò e lo fa sul gradino più alto, precedendo Aron Canet e un superlativo Celestino Vietti, riuscito a prendersi la terza posizione grazie ad un ...