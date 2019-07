Il 5G non vi convince? Ecco gli smartphone abilitati alla Giga Network 4 5G di Vodafone

Federica Nargi diventa bionda ma non convince! : L'ex volto di Striscia la notizia opta per la tinta bionda in estate, ma il suo nuovo look non fa impazzire. L'ex velina mora di Striscia la notizia, Federica Nargi, ha sfoggiato in un'Instagram story il suo nuovo look. Dopo aver lavorato per il tg satirico di Antonio Ricci dal 2008 al 2012, la Nargi ha deciso di dare una svolta al suo look, optando per la tinta bionda. Una scelta di stile che, tuttavia, sembra aver diviso l'opinione ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Giappone 9-7. Il Settebello vince - ma non convince : Dopo un esordio davvero convincente, con la nettissima vittoria sul Brasile, arriva una prestazione tutt’altro che positiva da parte del Settebello. Nella seconda giornata della fase a girone dei Mondiali 2019 di Gwangju di Pallanuoto maschile la Nazionale italiana si impone per 9-7 sul Giappone, restando in vetta al Girone D e continuando a puntare alla prima piazza che vale la qualificazione diretta ai quarti di finale. Una partita da ...

Maddalena Corvaglia il nuovo tattoo non convince i fan : La showgirl Maddalena Corvagliasu “Instagram” di recente ha sfoggiato un costume intero alla Baywatch facendo vedere un nuovo tatuaggio: “Possono piacere oppure no… Ma i tatuaggi hanno un sacco da raccontare. Vi presento la mia ultima creatura” ha scritto a corredo dello scatto. Il disegno impresso sulla pelle rappresenta il volto di una bambina ma i fan non hanno reagito bene di fronte a quel tattoo. C’è chi ritiene che sia da camionista ...

Il relax dello spread non basta a convincere la Borsa : Milano. “Possiamo parlare di aste brillanti”, commenta soddisfatto Filippo Marmando di Mps Capital Services. “C’è stato un interesse ampio, vero, autentico da parte degli investitori che conferma il trend in atto da diverse settimane”. Vale per il Tesoro che, approfittando della caccia al rendimento

La statua in omaggio a Melania Trump non convince : Una statua bizzarra raffigurante Melania Trump è stata inaugurata venerdì a Sevnica, città natale della first lady, dividendo i residenti e scatenando le polemiche, sia in Slovenia che sul web.Come riportato da Elle, l’opera a grandezza naturale è stata commissionata dall’artista americano Brad Downey e realizzata da Ales “Maxi” Zupevc, un artista locale. Zupevc, nato nello stesso ospedale e ...

Il governo giapponese non riesce a convincere gli impiegati a togliersi la cravatta : Con l'estate arriva il caldo, con il caldo si accende l'aria condizionata in appartamenti, negozi e uffici, in Giappone invece arriva il Cool Biz. Come scrive Il Foglio “qualche giorno fa, durante l'ultimo Consiglio dei ministri, il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il resto del governo si sono presentati alla stampa in maniche di camicia – la camicia kariyushi, quella tradizionale di Okinawa”, ma il suo non è un atto di ribellione ai ...

Calciomercato Juventus - si complica la cessione di Cancelo : non convince la proposta del Manchester City : Il club bianconero non è soddisfatto dell’offerta presentata dal Manchester City, che vorrebbe inserire Danilo come contropartita nell’affare Cancelo Il mercato della Juventus resta alquanto frenetico in questi giorni, con le numerose importanti operazioni che Fabio Paratici continua a portare avanti per rinforzare la rosa di Sarri. Mentre si attendono novità su Rabiot e De Ligt, per il quale sono andati in scena i primi ...

Conte a caccia di 9 miliardi (non 5) Premier nell'arte del convincere : “Non è assolutamente una strada spianata”, ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue sul tema della procedura d’infrazione richiesta dalla Commissione nei confronti dell’Italia. E infatti se a dicembre il Premier in zona Cesarini Segui su affaritaliani.it

ELIANA MICHELAZZO/ Taormina : "non convince nessuno" - Flora Pellino : 'Il pianto...' : ELIANA MICHELAZZO, pronta a tornare a Live non è la D'Urso. Oggi potremmo assistere all'atteso faccia a faccia con Donna Pamela Perricciolo in diretta.

La smentita non convince! Diletta Leotta e Francesco Monte hanno un flirt : Dopo il video girato in treno, arriva la “prova” in un’intervista a “Tabloit”: la conduttrice pizzicata all’ingresso di Radio 105 tradisce una reazione non proprio sincera. “Io e Francesco Monte siamo amici. C’era lui con me nel video girato in treno? Non ne so niente…”. Con queste parole Diletta Leotta ha liquidato un inviato di Tabloit che l’ha pizzicata all’ingresso degli studi di Radio 105, dove la conduttrice più seguita su ...

Tenta il suicidio dal cavalcavia - un camionista lo convince a scendere : "non sono un eroe" : “Quando vedi le cose da lontano puoi pensare che chi fa certe azioni sia un eroe, che serva coraggio, Ma quando capita a te, pensi solo a quello che puoi fare”. Parla così al Corriere della sera Gabriel Bocra Ionut, 31 anni, il camionista che ieri ha convinto un ragazzo che voleva togliersi la vita a scendere dal cavalcavia. Gabriel - che vive ad Eboli ed è in Italia da meno di otto anni - è salito ...

Più veloce che mai Huawei P30 Pro con EMUI 10 : prima beta non ufficiale convincente : Sta facendo discutere moltissimo in queste il cosiddetto Huawei P30 Pro, per forza di cose il device più avanti tra quelli prodotti dal colosso cinese per quanto concerne lo sviluppo software. Oggi 15 giugno, infatti, è trapelata online la primissima beta addirittura impostata su EMUI 10 e sul sistema operativo Android Q. Nonostante si tratti di un prodotto non ufficiale, oltre che incompleto, siamo comunque al cospetto di una potenziale svolta ...

Whirlpool ancora in bilico : lo spiraglio c'è ma non convince : Fumata grigia dopo l'incontro al Mise con Di Maio: l'azienda assicura che non chiuderà lo stabilimento e non si disimpegnerà...