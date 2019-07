Il 27 luglio di 21 anni fa | un Pantani da leggenda al Tour de France

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) Il 272019 verrà ricordato come il giorno della vittoria di Egan Bernal aldee per la bellissima impresa di Vincenzo Nibali sull'arrivo di Val Thorens. Ma questa stessa data, non può non portare gli appassionati di ciclismo indietro con la memoria di 21, al 1998, quando Marcoscrisse una giornata di sport memorabile sempre sulle stradesi. Un avversario forte e un percorso ostico Il 271998 s correva la 15a tappa delde, la Grenoble - Les Deux Alpes di 189 km, un classico tappone di montagna ricco di asperità, con Croix de Fer, Col du Telegraphe e Col du Galibier, prima dell'arrivo a Les Deux Alpes. In testa alla classifica c'è il tedesco Jan Ullrich con 1'11 su Julich e 3'01 su Luc Leblanc e Marco. Il distacco è importante ma non impossibile per uno scalatore come Marco, anche se Ullrich è un passista/scalatore ...

BeppeSala : Il 27 luglio di 26 anni fa, la mafia con la strage di #viaPalestro volle fare paura a Milano. Così non è stato e co… - matteosalvinimi : Il 19 luglio di 27 anni fa, nella strage di via D’Amelio, vennero assassinati Paolo #Borsellino e cinque donne e uo… - Roberto_Fico : Il 30 luglio saranno pubblicati i due bandi di #concorso per l'assunzione a @Montecitorio di nuovi consiglieri parl… -