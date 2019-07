I Tulipani di Seta arrivano all’Isola del Cinema

Festival Tulipani di seta nera su Rai1 il 13 agosto (Anteprima Blogo) : Come anticipato da Blogo tre mesi fa, il Festival Tulipani di seta nera approda in tv; la kermesse internazionale di cortometraggi a tema dedicata al sociale, istituita dall’Associazione Università Cerca Lavoro con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission, infatti, per la prima volta andrà in onda su Rai1, in seconda serata. La messa in onda definitiva, secondo quanto ci risulta, è fissata per martedì 13 agosto.Alla ...