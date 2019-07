I tre punti singolari insoliti | strani sull' uccisione del carabiniere a Roma

Serie C - Ghirelli : “I tre punti fermi sono programmazione - sostenibilità e infrastrutture” : “Ieri si è raggiunta una prima tappa che ha dato il via ufficiale a una nuova stagione e non solo ‘sul campo’. Oggi si prosegue nel confronto sul territorio con i club di Lega Pro sui temi della programmazione, della sostenibilità e delle infrastrutture. Da questi tre elementi passa il futuro del calcio ma soprattutto la valorizzazione e la crescita dei giovani giocatori“. Queste le parole del presidente della Lega ...

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo la tredicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : La cronometro individuale in programma per la tredicesima tappa del Tour de France 2019 non ha deluso le aspettative della vigilia consegnando distacchi significativi in ottica classifica generale e dimostrando ancora una volta lo sconfinato talento di Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep). Il fuoriclasse transalpino ha avuto la meglio sul grande favorito della vigilia Geraint Thomas (Team INEOS) difendendo la propria maglia gialla, ...

A trebisacce punti d’accesso Wi-Fi Free sul territorio comunale : Il Comune di Trebisacce è tra i comuni vincitori del bando relativo all’iniziativa WiFi4EU, che rientra nell’ambiziosa revisione delle norme

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : gli azzurri oltre alle medaglie cercano punti per il ranking nel trap maschile : Scatteranno domani i Mondiali di Tiro a volo: a Lonato gel Garda, in provincia di Brescia, si assegneranno i titoli iridati sia nella categoria senior che in quella junior. Non saranno in palio, al contrario di quanto si possa pensare ed al contrario di quanto accaduto con la rassegna iridata dello scorso anno, carte olimpiche. Verranno però distribuiti punti pesantissimi per il ranking olimpico, che fanno gola agli azzurri del trap maschile, ...

Coppa d’Africa 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Il Madagascar conquista tre punti fondamentali : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...

LIVE Nigeria-Burundi 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - Super Aquile a caccia dei tre punti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56′ Ricordiamo che il VAR sarà disponibile solo dai Quarti di finale. 55′ C’è tanta tensione, l’arbitro deve richiamare più volte i giocatori. 53′ Omeruo sfiora la traversa di testa, su cross di Mikel. 51′ Dopo questo match, alle ore 22:00, si giocherà la seconda partita del Gruppo B, Guinea-Madagascar. 49′ Brutto fallo di Iwobi, sarà calcio di ...

Italia-Polonia - Europei Under 21 2019 : azzurrini a caccia dei tre punti per ipotecare il passaggio del turno ed il pass olimpico : Sono passati solo due giorni dalla splendida vittoria dell’Italia sulla Spagna, ma è già arrivato il momento di proiettarci sulla prossima sfida in programma domani sera sempre allo stadio Dall’Ara di Bologna contro la Polonia, valevole per la seconda giornata del Gruppo A dei Campionati Under 21 2019 di calcio. Si profila un’occasione ghiottissima per la squadra allenata da Gigi Di Biagio, che con un successo rimarrebbe a ...

Huawei pensa a uno smartphone pieghevole in più punti : ecco come potrebbe essere : Un nuovo brevetto di smartphone pieghevole depositato da Huawei richiama lo Xiaomi Mi Fold con schermo pieghevole in due punti mostrato un paio di mesi fa: quale delle due aziende arriverà prima nel rilasciare un telefono di questo tipo? L'articolo Huawei pensa a uno smartphone pieghevole in più punti: ecco come potrebbe essere proviene da TuttoAndroid.

Balneazione 2019 - Cosenza : tornano conformi i punti a Corigliano-Rossano e trebisacce : Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi ai Comuni di Corigliano–Rossano e Trebisacce gli esiti dei prelievi suppletivi riferiti ai punti sfavorevoli denominati “200mt Dx Canale Missionante” e “Campo Sportivo”. Le analisi suppletive dei campioni di acqua di Balneazione, in entrambi i casi sono risultate conformi a quanto stabilito dalla legge. L'articolo ...

Clima - Descalzi (ENI) : “Puntiamo alla neutralità carbonica in upstream dal 2030” : “In Eni abbiamo definito una strategia chiara, per realizzare una transizione rapida con le tecnologie esistenti. Maggiore uso del gas, in molti dei paesi dove operiamo, più efficienza delle operazioni, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’applicazione della economia circolare e la cattura del carbonio tramite le foreste sono leve immediatamente attivabili, mentre continuiamo nella ricerca e sviluppo di nuove fonti o forme di ...

Mondiale femminile - Nigeria-Corea del Sud 2-0 : primi tre punti per le Aquile dopo la sconfitta all’esordio contro la Norvegia : Mondiale femminile – Si è appena conclusa Nigeria-Corea del Sud, incontro valevole per la seconda giornata del gruppo A: vittoria delle Super Aquile per 2-0, che riscattano così la sconfitta all’esordio contro la Norvegia. Partono meglio le africane che al 10′ vanno vicine al gol con Oparanozie. Al 28′ il dominio nigeriano porta i suoi frutti: è Kim Do-Yeon ad infilare la sua porta. controllo al VAR per un possibile ...

Basket : la NCAA dalla prossima stagione sposterà la linea dei tre punti a 6.75 metri : Anche l’ultimo baluardo è caduto: la NCAA, dalla prossima stagione, si conformerà alla FIBA per quanto riguarda la distanza della linea dei tre punti dal canestro. Lo storico campionato universitario americano, infatti, ha deciso di arretrare il tiro da tre dagli attuali 6.32 metri a 6.75, esattamente come accade nelle competizioni internazionali. Tale novità verrà introdotta già nella stagione ventura a livello di Division I, la più ...