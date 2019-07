Gp Germania: pole Hamilton,crac Ferrari

Lewispartirà inal Gp di. L'iridato britannico della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e il compagno di team Bottas. Seconda fila chiusa da Gasly. Ma la giornata di qualifiche di Hockenheim è segnata dal disastro delle. Dopo aver dominato le sessioni di libere, le 'rosse' accusano problemi proprio quando si deve fare sul serio. Vettel fa il giro di lancio in Q1 ma deve rientrare (problemi al turbo) e partirà in coda. Leclerc fa ottime Q1 e Q2, ma non corre la Q3: parte decimo.(Di sabato 27 luglio 2019)