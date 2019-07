Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019)giro complicato per il, torneo del PGAche si disputa sul percorso del Montreuxand Country Club di Reno, in Nevada (Stati Uniti). La pioggia incessante ha infatti costretto gli organizzatori a sospendere il gioco con la maggior parte dei giocatori ancora in campo e soltanto la terza giornata decreterà quindi coloro che avranno superato il taglio. La formula dell’evento è decisamente particolare: al posto del tradizionale score è infatti adottato un punteggio che assegna +8 per l’albatross, +5 per l’eagle, +2 per il birdie, 0 per il par, -1 per il bogey, -3 per il doppio bogey e superiori. L’intento è naturalmente quello di favorire un gioco offensivo, approfittando anche del campo sicuramente attaccabile. Dopo una prima giornata non particolarmente brillante,posizioni(+13), uno dei pochi ad ...

OA_Sport : Golf, PGA Tour 2019: Andrea Pavan recupera terreno al Barracuda Championship, secondo giro sospeso per la pioggia - zazoomblog : Golf PGA Tour 2019: Andrea Pavan in gara al Barracuda Championship a caccia di punti per il ranking - #2019:… -