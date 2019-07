Golf – Nazionale Open | grande successo per Enrico Di Nitto | battuti nel finale Amor e

Golf – Nazionale Open : Uli Weinhandl guadagna la prima posizione - terzo l’italiano Enrico Di Nitto : Bene i giocatori italiani al Nazionale Open, Di Nitto guida gli azzurri con il suo terzo posto L’austriaco Uli Weinhandl è passato a condurre con 136 (72 64, -8) colpi nel Nazionale Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, in svolgimento sul percorso del Golf Nazionale (par 72) a Sutri. Il 42enne di Vienna, con tre titoli sul circuito, precede di misura il 24enne francese Teremoana ...

Golf – Nazionale Open : Di Nitto leader sul percorso di Sutri : Italian Pro Tour Banca Generali Private. Di Nitto leader nel Nazionale Open. Sul percorso del Golf Nazionale a Sutri (VT) sei giocatori italiani tra i primi dieci di cui tre dilettanti Enrico Di Nitto è al comando con 65 (-7) colpi nel Nazionale Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, in svolgimento sul percorso del Golf Nazionale (par 72) a Sutri. E’ stato un ottimo inizio per i giocatori ...

Golf – Inizia il Nazionale Open di Sutri : al via 144 Golfisti di 15 nazionalità diverse : Prende il via il Nazionale Open di Sutri, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private: presenti 144 concorrenti (68 italiani), provenienti da 15 nazioni È ai nastri di partenza il Nazionale Open (25-27 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si disputa sul percorso del Golf Nazionale di Sutri (VT). È l’ottavo appuntamento stagionale ...

Golf – Nazionale Open : grande spettacolo con l’8° evento dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private : Al Golf Nazionale grande spettacolo col Nazionale Open: è l’ottavo evento dell’Italian Pro Tour Generali Privae. La manifestazione prende il via domani, mercoledì 24 luglio, con la Pro Am Altro grande evento al Golf Nazionale di Sutri (VT) dove si disputa il Nazionale Open (25-27 luglio), torneo nel calendario dell’Alps Tour e dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che sarà anticipato mercoledì 24 luglio dalla Pro Am. La ...

Petroliere in fiamme nel Golfo dell'Oman. «Una colpita da siluro». Giallo internazionale : La Quinta Flotta della Marina Usa ha fatto sapere di aver prestato assistenza a due Petroliere nel Golfo dell'Oman, rispondendo a due separate richieste. Lo riferisce la Bbc. Media locali parlano...