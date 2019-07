Gold Mass | il debutto elettronico e dark della cantautrice italiana laureata in Fisica

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Con una laurea ine un lavoro nel campo dell’Acustica, che l’hanno agevolata nella sua preparazione musicale, Emanuela Ligarò in arte, ha da poco pubblicato il suo disco d’esordio intitolato Transitions, registrato tra l’Italia e la Scozia e prodotto da Paul Savage (Mogwai, Franz Ferdinand), “che si è innamorato del progetto sulla base dei demo che gli avevo inviato via email. All’inizio pensavo che non avrei avuto risposte. A volte, però, a desiderare le cose, si corre il rischio che si avverino”. Album dalle sonorità electro-composto da dieci brani, tra i quali spiccano Happiness is a Way e Sentimentally Performed, è un lavoro intrigante nel suo intimismo sfaccettato, e di belle speranze: quello che potrebbe sembrare un sogno esaudito, in realtà, è il risultato di un impegno e dedizione che hanno poco a che fare con la fortuna. Mi parli innanzitutto di te e come ...

