Gli avevo detto di non uscire Carabiniere ucciso | lo strazio della giovane

Mario ucciso a Roma - la moglie : «Gli avevo detto di non uscire - ma lui era coraggioso» : Le lacrime di Rosa Maria: «Non è giusto, lui era il mio tutto».Si erano sposati 43 giorni prima: «Me l’hanno ucciso. In una notte, dopo tanti sacrifici, me l’hanno portato via. Non è giusto. Senza di lui, io non ce la faccio»

Tour de France 2019 - Fabio Aru : “Ho dato tutto quello che avevo. Mi manca ancora qualcosa - ma la condizione miGliora” : Giornata sicuramente positiva per Fabio Aru (UAE Emirates) nella quattordicesima tappa del Tour de France 2019. La salita del Tourmalet ha prodotto distacchi importanti tra gli uomini di classifica e il corridore sardo è arrivato al traguardo in diciannovesima posizione con un ritardo di 3’33” dal vincitore di giornata Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Il dato cronometro non fotografa però la situazione particolare del vincitore della ...

Filippo BisciGlia choc quando avevo 15 anni sono stato in coma : In una lunga intervista alla rivista “F” il conduttore di “Temptation Island” Filippo Bisciglia confessa alcuni dei suoi segreti, infatti avrebbe rischiato di perdere la vita alla giovane età di 15 anni, a seguito di un grave incidente stradale. Tra i suoi ricordi di adolescenza più particolari, dunque, spunta il lungo ricovero in ospedale, oltre al tragico coma farmacologico dal quale ha rischiato di non risvegliarsi più: “Il mio ricordo ...

Filippo BisciGlia : "Sono stato in coma quando avevo 15 anni" : In una lunga intervista alla rivista F di Cairo Editore, il conduttore di Temptation Island confida alcuni dei suoi 'segreti' più preziosi, tra cui anche il suo ricordo più caro. Filippo Bisciglia, infatti, avrebbe rischiato di perdere la vita alla giovane età di 15 anni, a seguito di un grave incidente stradale. Tra i suoi ricordi di adolescenza più particolari, dunque, spunta il lungo ricovero in ospedale, oltre al tragico coma ...

Avevo la mia famiGlia sul camper! Tragico scontro - lei muore : Impatto fatale in tarda mattinata a Cento, sulla via Modena. A farne le spese, non sopravvivendo allo scontro tra una vettura e un camper, una donna di origini dominicane, classe ’61, trasferitasi e residente da poco tempo a Decima, ma per tanti anni residente a Cento. La donna, al volante della macchina, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della municipale intervenuti per i rilievi, avrebbe perso ...

Fiorentina - Pradè si presenta : “Veretout vuole andare via - con Chiesa parlerò a breve. Astori? Ecco cosa Gli avevo promesso” : Il nuovo direttore sportivo si è presentato oggi alla stampa, parlando degli obiettivi di mercato della Fiorentina e facendo una rivelazione su Astori E’ cominciata ufficialmente il primo di luglio la nuova avventura di Daniele Pradè alla Fiorentina, il nuovo direttore sportivo però lavora ormai da giorni per costruire la nuova squadra da affidare a Montella. LaPresse/Jennifer Lorenzini Oggi Pradè è apparso in sala stampa davanti ai ...

Modà - il ritorno dopo 4 anni. Parla Kekko : “Avevo bisogno di una pausa. Avevo smesso di baciare sia mia fiGlia che mia moGlie” : Quattro anni di stop. Abbastanza, se si considera il ritmo con il quale le star (e non solo) musicali nostrane sfornano singoli e album. Questo il tempo trascorso dall’uscita dell’ultimo disco dei Modà. E se per alcuni si tratta di un piccolo motivo di gioia, per i fan della band (tantissimi), di certo l’attesa è stata lunga. Il motivo? Il bisogno di Kekko Silvestre di riavvicinarsi alla famiglia: “Tornavo a casa e mia ...

Bianca Guaccero in vacanza senza la fiGlia : “Avevo bisogno di riposo” : Bianca Guaccero si rilassa e diverte in vacanza senza la figlia Alice, la conduttrice era con le amiche Dopo una spumeggiante edizione di Detto Fatto, Bianca Guaccero si è concessa una vacanza a Formentera insieme alle amiche, Lorella e Barbara. Mentre ha lasciato a casa la figlia Alice, ma nulla di grave. La conduttrice spiega […] L'articolo Bianca Guaccero in vacanza senza la figlia: “Avevo bisogno di riposo” proviene da ...

Angelo Sanzio - il “Ken umano” rivela : “Avevo una fibrosi neGli zigomi - incidendo la tempia il prof ha trovato una massa terribile” : Angelo Sanzio, il concorrente del Grande Fratello 16 noto come “il Ken umano” per i suoi molteplici interventi di chirurgia estetica, ha rivelato a Realiti su Rai2 di aver dovuto sottoporsi di recente ad una nuova operazione. Questa volta però, non per qualche nuovo ritocchino, bensì per rimuovere due protesi di silicone che gli erano state impiantate a sua insaputa e che gli stavano causando dei problemi. “Ho rimosso del silicone ...

A 98 anni zio Felicino supera l'esame di terza media : 'L'avevo promesso a mia moGlie - adesso il diploma'' : Felicino Piredda ha conseguito la licenza media a 98 anni con il massimo dei voti. E' successo ad Arbus, in Sardegna

Nonno Felicino - 98 anni - prende la licenza media con 10 : “Lo avevo promesso a mia moGlie” : Salvatore Piredda, 98 anni di Arbus, da tutti conosciuto come Nonno Felicino, ha coronato il suo sogno sostenendo l'esame per la licenza media. Ex minatore, all’orale ha parlato degli armamenti italiani nella Seconda guerra mondiale e ha ottenuto la promozione con il massimo dei voti con i complimenti della commissione e l’applauso dei suoi giovani compagni di classe.Continua a leggere

Totti : «Lascio - ma era meGlio morire. Il club voleva i romani fuori da tutto. Chiamai Conte - avevo il suo ok» : Francesco Totti racconta la sua verita in una conferenza stampa che ha sfiorato l'ora e mezza davanti a 250 giornalisti. La carriera in giallorosso dell'ex numero 10 è...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sto meGlio ora di quando ero in Ducati - avevo un sacco di problemi. Barcellona mi piace” : Valentino Rossi non era presente nella conferenza stampa che ha aperto il fine settimana riservato al GP di Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha però parlato ugualmente alla vigilia dell’appuntamento di Barcellona, si è soffermato in particolar modo sui giorni trascorsi a Cavallara dove si è allenato guidato una moto da cross: “E’ stato molto divertente guidare con Dovizioso e Petrucci, c’erano anche ...