Gli 80 anni di Peppino Di Capri | «Il mio bilancio? Champagne»

Tormentoni estivi - 10 meteore deGli anni Ottanta e Novanta : Quale sarà il tormentone dell’estate? Dopo avervi presentato dieci candidati al posto di canzone dell’estate 2019, ben sapendo che potremmo aver mancato un possibile vincitore che potrebbe farcela partendo dalle seconde file. Ma l’estate non è solo canzoni uscite quest’anno. Ogni volta che arriva la bella stagione è sempre un tirare fuori dalla valigia dei ricordi anche brani del passato. Se in una canzone c’è “Summer” o “Estate” o “Mare” va ...

Pallavolo – Mondiali U21 : l’Italia torna in finale dopo 26 anni - decisiva la vittoria deGli azzurrini sulla Russia : Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di giocare per l’oro mondiale per la terza volta nella sua storia in questa categoria dopo ventisei anni dall’ultima volta, l’Italia è in finale in un Campionato Mondiale under 21 maschile, grazie alla vittoria degli azzurrini di Monica Cresta per 3-1 (24-26, 25-19, 25-22, 25-21) sulla Russia. Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di ...

Natalie ImbruGlia è incinta a 44 anni : “Grazie al mio donatore” : La cantante italo-australiana annuncia sui social di aspettare il suo primo figlio: una gravidanza possibile con la fecondazione in vitro. Natalie Imbruglia sarà finalmente mamma. La cantante italo-australiana, 44 anni, ha annunciato sui social di aspettare il suo primo figlio: una gravidanza resa possibile dalla fecondazione in vitro e da un donatore di sperma. L’ex reginetta del pop internazionale, classe 1975, ha mostrato il ...

Davide muore a 4 anni in piscina davanti aGli sposi - l'ultima foto : «Il bagno era vietato» : Il pianista ha smontato le casse che ormai albeggiava. Della festa, della gioia non restava ormai nulla. Solo il dolore, l'angoscia, per quel corpicino nudo che l'infermiera ha coperto con un...

Trento - precipita in un canalone durante gita in famiGlia : mamma di 52 anni muore davanti ai fiGli : Una turista di 52 anni è morta precipitando per oltre un centinaio di metri mentre faceva una gita con il marito e i figli di 12 e 14 anni sul sentiero 709 che dalla val Canali, nel Primiero, porta al rifugio Pradidali sulle Pale di San Martino. È deceduta sul colpo. I ragazzi sono rimasti sotto choc e sono stati raggiunti da un team di psicologi.

Dopo 34 anni - i resti di una 12 sono stati ritrovati durante Gli scavi di un gasdotto in Colorado : I resti di una dodicenne, scomparsa in Colorado 34 anni fa, sono stati ritrovati e identificati durante gli scavi di un gasdotto. Lo scrive la CNN.Secondo quanto riportato dagli inquirenti, il cadavere sarebbe quello di Jonelle Matthews, scomparsa nella contea di Weld il 20 dicembre 1984, Dopo essere tornata a casa da un concerto scolastico. La ragazzina sarebbe stata accompagnata intorno alle otto di sera dal padre di un’amica. ...

C’era una volta Studio Uno - la miniserie che celebra il varietà deGli anni Sessanta : Torna su Rai C’era una volta Studio Uno per una serata speciale all’insegna del ricordo e delle sensazioni più romantiche legate alla nostalgia per la televisione che fu: sabato 27 luglio, su Rai1, dalle 20.35 circa in poi va infatti in onda una puntata speciale di Techetechetè dedicata alle carriere di Mina, la grande cantante di recente oggetto anche di un documentario celebrativo, e di Raffaella Carrà, due pesi massimi della ...

Trento : Comunità Giovanni XXIII - solidarietà a famiGlia bambino autistico : Verona, 26 lug. (AdnKronos) – “Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia che non riesce più a tenere il figlio a causa della grave diagnosi di autismo. Le varie forme di disabilità possono essere un peso enorme e talvolta nel tempo divenire insostenibile per le famiglie. Lo Stato già eroga diversi servizi ma questi possono non bastare se intorno alle famiglie non si costituisce una rete che non li lasci soli e gli possa dare ...

Motopesca italiano porta in salvo 50 migranti : “Lo facciamo per mio fiGlio - morto a 15 anni” : Le parole dell'armatore dell'Accursio Giarratano, il motopeschereccio di Sciacca che è rimasto 18 ore in mare aperto dopo aver soccorso 50 migranti in difficoltà a bordo di un gommone. Dopo essere approdati a Lampedusa ha detto: "Rifarei tutto. Noi soccorriamo i profughi in difficoltà, e lo facciamo anche come omaggio alla memoria di mio figlio morto a 15 anni per un cancro: non ci si gira dall'altra parte davanti a chiunque abbia ...

Cinque Canzoni del Giorno - 26 LuGlio 2019 : Bob Marley - Bennato - Nannini - Beastie Boys - Pooh e Modugno protagonisti dell’appuntamento di oggi : Torna a grande richiesta, dopo il successo dello scorso inverno, la rubrica dedicata alle “5 Canzoni del Giorno”. Ieri 25 Luglio è stata una giornata di avvenimenti importanti nel mondo della musica e abbiamo scelto due brani per rappresentarli, mentre gli altri tre pezzi sono stati scelti ognuno per ogni decennio a rappresentare l’Italia e le sue classifiche, con tre brani in testa alla hit parade nel loro anno di pubblicazione. Scopriamo ...

Lecce - resti umani in un pozzo. Svolta per un caso di lupara bianca deGli anni novanta : Emanuela Carucci Ad aiutare gli investigatori un detenuto condannato all'ergastolo. Si tratta di Angelo Salvatore Vacca, ex esponente di rilievo della Sacra corona unita Dopo trent'anni circa arriva una Svolta nelle indagini per un caso di lupara bianca a Lecce. Un detenuto condannato all'ergastolo per un omicidio avrebbe dato nuovi indizi per riaprire un vecchio caso di "lupara bianca", avvenuto nel Salento negli anni novanta per ...