Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Volevaassieme al marito l’autobus reso famoso dal film “Into the wild”, dove visse i suoi ultimi mesi e fu poi trovato morto Christopher McCandless, ma è mortacorrente di un fiume che stava cercando di attraversare per arrivare lì. Così è morta Veramika Maikamava, una 24enne di origini bielorusse che, secondo quanto riporta il Fairbanks Daily News-Miner, stava percorrendo il sentiero Stampede, vicino a Healy, situato a circa 10 miglia a nord dell’ingresso del Denali National Park. Con lei c’era il marito, Piotr Markielau, coetaneo e connazionale, che ha assistito alla scena ma non ha potuto fare niente per salvarla: la donna ha perso la presa della corda che la sosteneva proprio mentre si trovava sopra al fiume Teklanika ed è statae uccisacorrente, resa ancora più impetuosa dalle abbondanti piogge degli ultimi ...

TutteLeNotizie : Giovane sposa vuole raggiungere l’autobus di “Into the wild”: muore travolta dalla corrente… - Cascavel47 : Giovane sposa vuole raggiungere l’autobus di “Into the wild”: muore travolta dalla corrente di un fiume… - daniele_780 : RT @PLCastagnetti: Il carabiniere barbaramente accoltellato a Roma, quando smontava dal servizio la sera andava a Termini a fare volontaria… -