Giorgia Meloni onora il carabiniere ucciso | il gesto | uno schiaffo a chi tace

Carabiniere ucciso a Roma - Parenzo a Giorgia Meloni : 'Che vergogna nazionale' : L'uccisione di Mario Cerciello Rega rappresenta già di per sé una pagina drammatica della storia recente dell'Italia. Un "servitore dello Stato" ucciso a coltellate è una ferita che necessiterà di tempo per rimarginarsi. Il fatto che, ad un certo punto, si era ipotizzato che i responsabili fossero nordafricani, aveva fatto sollevare un polverone a livello politico e mediatico. La confessione da parte di un giovane americano, invece, sembra aver ...

Giorgia Meloni sui killer del carabiniere : "Bestie indegne dell'Italia - come li voglio veder finire" : L'omicidio di Mario Circiello, il carabiniere di 35 anni ucciso a Roma, ha sconvolto l'Italia. Un omicidio brutale, osceno, orribile, inaccettabile. E così fioccano le reazioni dalla politica. Oltre alle durissime parole di Matteo Salvini, piovono quelle di Giorgia Meloni, che riversa la sua rabbia

Giorgia Meloni annuncia la fase due di Fratelli d'Italia e chiama a rapporto anche l'azzurro Giovanni Toti : Fratelli d'Italia vara la sua fase due, quella che ha come obiettivo allargare ulteriormente i confini del partito e delineare la linea politica per il futuro. "Il momento nel quale decideremo, con chi ha scelto di aderire, le regole e il percorso per la seconda fase di Fratelli d'Italia, per render

Giorgia Meloni - un altro tassello decisivo : chi passa in Fratelli d'Italia dopo 10 anni nella Lega : L'ascesa di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia passa anche per Brescia: la missione, infatti, è conquistare la città. E, pezzo dopo pezzo, FdI sta ponendo solide basi. Come ricorda Italia Oggi, in tempi recenti, a Brescia hanno aderito al partito della Meloni un ex parlamentare di Forza Italia, u

Giorgia Meloni - no alla sfiducia per Matteo Salvini : "Voto la mozione solo contro il governo" : "Se il Pd intendesse votare la sfiducia a questo governo, allora Fratelli d'Italia, che non ha mai votato la fiducia a questo esecutivo, voterebbe a favore. Altra questione è se la mozione di sfiducia è rivolta a una sola persona. In particolare a uno dei pochi ministri che dimostra di fare qualcosa

Stasera Italia - Giorgia Meloni smaschera Macron : "Come rinchiude gli immigrati - poi li spedisce da noi" : Emmanuel Macron fa la predica all'Italia e ai porti chiusi promossi da Matteo Salvini, però dimentica di dire come vengono trattati in Francia gli immigrati. Se all'apparenza i francesi premiano Carola Rackete (che ricordiamo essere l'ormai ex comandante fuorilegge della Sea Watch 3) con la cittadin

Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte sulla Tav : "Ha fatto perdere tempo all'Italia per un anno intero" : Giorgia Meloni demolisce Giuseppe Conte sulla questione Tav. Anche Fratelli d'Italia come la Lega da sempre sono a sostegno dell'Alta velocità Torino-Lione che ora sembra aver fatto cambiare idea pure al presidente del Consiglio. Arriva infatti con un certo ritardo il via libera sull'opera e, soprat

Il post omofobo che ha fatto infuriare Giorgia Meloni : "Ammazzateli tutti 'ste lesbiche, gay e pedofili": è bufera a Vercelli per il post pubblicato sulla sua bacheca Facebook da Giuseppe Cannata, 72 anni, medico e vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli eletto nelle recenti elezioni comunali nelle liste di Fratelli d'Italia. La frase è riferita ad un articolo sul tema delle "famiglie arcobaleno" pubblicato nel 2018 dal senatore Pillon. L'uscita del rappresentante del partito di ...

Carola Rackete - lo sfogo di Giorgia Meloni : "Cosa mi fa ancora più orrore di lei" : "C'è una cosa che mi spaventa di più e mi fa più schifo della vicenda di Bibbiano ed è il silenzio che c'è in Italia su questo orrore. Fanno intere pagine su Carola Rackete, ma non fanno un articolo su questi bambini. La famiglia ormai è sotto attacco, è un nemico come tutto ciò che ci dà radici", s

Giorgia Meloni a Fuori dal Coro sfida Matteo Salvini : "I numeri per governare insieme ci sono" : A gamba tesissima su una maggioranza che scricchiola, che anzi forse non esiste più. Nella serata dello scontro più aspro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che da lì a poco avrebbero provato in un qualche modo a rimettere assieme parte dei cocci di governo, ecco piovere l'appello di Giorgia Meloni

Fuori dal Coro : stasera Giorgia Meloni in prima serata su Rete4 : Terzo e ultimo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma in prima serata condotto da Mario Giordano. Ospite Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni premier - tutto vero. Il piano clamoroso a destra : "Gasata da Crosetto e dai sondaggi" : I retroscena post-Strasburgo su Matteo Salvini sono concordi: Matteo Salvini sta accarezzando l'idea di far cadere il governo e tornare al voto, anche se non subito. E a destra, secondo Dagospia, anche Giorgia Meloni si sta attrezzando. La leader di Fratelli d'Italia, però, ha un piano molto ambizio

Giorgia Meloni attacca Luigi Di Maio : "Altroché onestà - Marcello De Vito non è ancora stato espulso dal M5s" : "Nonostante gli annunci di Luigi Di Maio, apprendiamo dalla stampa che Marcello De Vito, arrestato quattro mesi fa per corruzione, non sarebbe ancora stato espulso dal Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, smaschera il vicepremier grillino e il Movimento

Malattia Mihajlovic - il messaggio di Giorgia Meloni : “Questa sfida la vincerò, per me, per mia moglie, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi vogliono bene. La dignità e il coraggio con cui Mihajlovic sta affrontando la partita più difficile della sua vita, siano esempio per tutti. Un grande abbraccio! Forza Sinisa”. È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Malattia Mihajlovic, la conferenza stampa: “ho la leucemia”, il tecnico in ...