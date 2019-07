Gazzetta | Ancelotti chiama Pépé

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2019) Ladello Sport scrive cheCarlosi è mosso ancora una volta imprima persona per chiudere l’affare. L’allenatore del Napoli avrebbeto il calciatore ivoriano ieri per spiegargli come giocherebbe con lui. Un passaggio fondamentale per scegliere gli ultimi dubbi che ancora aveva, indeciso se accettare Napoli o continuare a pensare alla Premier. CI vorrà ancora qualche giorno per prendere una decisione, nonostante l’accordo già chiuso con il Lille, poiché gli unici ad avere ancora qualche dubbio sono i procuratori del ragazzo. Proprio loro, giunti in elicottero a Dimaro l’altro giorno, speravano di ricavare cifre maggiori dalla chiusura dell’accordo. Su questo sta lavorando in queste ore Giuntoli e per l’inizio della settimana dovrebbe arrivare l’annuncio. L'articolosembra essere il ...

