Friuli-Venezia Giulia | per i sistemi di videosorveglianza in scuole e case di riposo

Friuli-Venezia Giulia - tragico schianto a Majano - ristoratore muore a pochi metri dal suo locale : La vittima dello schianto mortale è Luigino De Monte, 64enne ristoratore che si stava recando presso il suo locale la volante di un'auto. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muretto di cemento a bordo strada. Si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altre vetture.Continua a leggere

Enel : incontro E- Distribuzione – Regione Friuli Venezia Giulia : Udine, 17 lug. (AdnKronos) – Ventuno mila chilometri di rete elettrica; 47 cabine primarie e oltre 10.000 snodi secondari. Il tutto gestito e monitorato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 dal Centro Operativo di Udine.E’ questa la ‘carta d’identità” di E-Distribuzione illustrata ad una delegazione della Regione Friuli Venezia Giulia, guidata da Fabio Scoccimarro, Assessore Ambiente ed Energia, che ha visitato il ...

Enel : incontro E- Distribuzione - Regione Friuli Venezia Giulia (2) : (AdnKronos) - Al centro dell’incontro un approfondito confronto su impianti e strutture organizzative che assicurano già oggi a circa 622.000 tra famiglie e imprese elevati standard qualitativi di servizio elettrico, destinati tuttavia a migliorare ulteriormente grazie agli investimenti in programma

Enel : incontro E- Distribuzione - Regione Friuli Venezia Giulia : Udine, 17 lug. (AdnKronos) - Ventuno mila chilometri di rete elettrica; 47 cabine primarie e oltre 10.000 snodi secondari. Il tutto gestito e monitorato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 dal Centro Operativo di Udine. E’ questa la “carta d’identità” di E-Distribuzione illustrata ad una delegazione della

Enel : incontro E- Distribuzione – Regione Friuli Venezia Giulia : Udine, 17 lug. (AdnKronos) – Ventuno mila chilometri di rete elettrica; 47 cabine primarie e oltre 10.000 snodi secondari. Il tutto gestito e monitorato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 dal Centro Operativo di Udine.E’ questa la ‘carta d’identità” di E-Distribuzione illustrata ad una delegazione della Regione Friuli Venezia Giulia, guidata da Fabio Scoccimarro, Assessore Ambiente ed Energia, che ha visitato il ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - dalla Regione oltre 741 mila euro per i danni di fine ottobre 2018 in val Tramontina : Nell’area della val Tramontina, in provincia di Pordenone, sono richiesti interventi per oltre 741.000 euro per il ripristino dei danni causati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo sui fondi per gli interventi di ristoro dei danni destinata dalla Regione. Il vicepresidente, che oggi ha inaugurato la posa ...

Terremoto in Friuli Venezia Giulia : scossa molto superficiale - paura a Tolmezzo e Venzone [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 e’ stata registrata alle 23:09 di ieri sera in provincia di Udine. La scossa è stata molto superficiale: l’ipocentro è stato ad appena 4.4km di profondità. Distintamente avvertita a Tolmezzo e Venzone, fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Friuli Venezia Giulia: scossa molto superficiale, paura a Tolmezzo e Venzone [MAPPE e DATI] sembra essere il primo ...

Maltempo - Sabato sera di furiose grandinate al Nord : un ferito nel lago d’Orta - gravi danni in Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] : E’ stato un Sabato sera di forte Maltempo al Nord Italia, come ampiamente previsto. Una violenta grandinata ha ferito un uomo che si trovava su una barca a Pettenasco, sulla sponda orientale del lago d’Orta (Novara). L’uomo e’ stato medicato al pronto soccorso e dimesso. I temporali hanno riguardato oggi, in Piemonte, per il momento solo la zona dei laghi, tra le province di Novara e Verbia (36 mm d’acqua a Omegna, ...

Ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Mostrato grande livello efficienza” : “Un’azione frutto di una macchina organizzativa messa in piedi in poco tempo che ha mostrato un livello di efficienza importante con i Comuni che hanno saputo dare una risposta al di là delle più rosee previsioni“. Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ha sintetizzato l’andamento degli interventi seguiti all’alluvione che investì il Friuli Venezia Giulia alla fine dell’ottobre ...

Previsioni Meteo terribili - il Friuli Venezia Giulia avvia un monitoraggio speciale contro il caldo : Le Previsioni Meteo confermano che nelle prossime giornate anche il Friuli Venezia Giulia sarà investito dalla prima ondata di calore della stagione. Questa notizia ha dato modo al vicepresidente della Regione e assessore alla salute di ricordare i servizi già attivati per l’informazione e il telecontrollo delle fasce di popolazione fragile. “I modelli previsionali – ha dichiarato Riccardi – ci stanno confermando che fra ...

Migranti invadono il Friuli Venezia Giulia. Al via controlli con la Slovenia : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 Migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 Migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...

Regeni - rimosso striscione da palazzo regione Friuli Venezia Giulia : Regeni, rimosso striscione da palazzo regione Friuli Venezia Giulia Era stato esposto nel 2016 dall’allora presidente Debora Serracchiani del Pd. In precedenza il simbolo del ricordo del ricercatore italiano era stato tolto dal palazzo comunale a Trieste Parole chiave: ...

La Regione Friuli Venezia Giulia rimuove lo striscione per Giulio Regeni : Al suo posto dei manifesti per il campionato europeo di calcio under 21. Lo studente ucciso in Egitto era originario della provincia di Udine

La bioeconomia ha un cuore agricolo in Friuli Venezia Giulia : “La sostenibilità, nella sua declinazione economica, è fondamentale per lo sviluppo della nostra agricoltura” ha detto Stefano Zannier, assessore regionale