Francesca e Gennaro innamorati | “Giorgio ci ha riprovato ma…”

Gf - Gennaro e Francesca si sono lasciati? La versione di Lillio : Gennaro Lillio ha dato la sua definizione di amore, riportandola tra le sue Instagram stories, e ha poi chiarito la sua posizione in merito al rumor che lo vedrebbe lontano da Francesca De André. Dopo aver partecipato al Grande Fratello 16, il reality-show condotto da Barbara d'Urso, Francesca De André e Gennaro Lillio sono tornati al centro del gossip. A far parlare degli ex gieffini adesso è un'indiscrezione circolata in rete, che ...

“Rispetto…”. Francesca e Gennaro - è successo : le parole dell’ex gieffino sono inequivocabili : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono conosciuti nella sedicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Appena è entrata nella Casa più spiata d’Italia, lui ha abbandonato il flirt con Mila Suarez e si è concentrato su di lei. Gennaro ha ammesso quasi subito di aver preso una cotta per lei, ma Francesca era fidanzata con Giorgio Tambellini e per questo non poteva esserci nulla tra di loro. Tuttavia, dopo alcune settimane ...

Francesca De Andrè pubblica una lettera d’amore a Gennaro Lilllio : L’ex gieffina Francesca De Andrè scrive una lettera a Gennaro Lillio che è stata pubblicata dal settimanale “Di Più”: “Caro Gennaro, ci conosciamo da poco, nella Casa del Grande Fratello 2019 siamo stati insieme per quasi due mesi, ma ci stiamo conoscendo veramente solo adesso, dopo la fine del reality”, “Io però sono già convinta del nostro amore anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è già ...

