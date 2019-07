Francesca De André rifiuta l’appello del padre Cristiano per la pace | “Una scena

Francesca De André rifiuta l'invito del padre Cristiano : "È tutta una scena mediatica" : L'ex concorrente del Grande Fratello non le manda a dire al padre, che l'aveva invitata a raggiungerlo in vacanza insieme...

Francesca De Andrè : "Papà Cristiano non mi ha mai cercata. E' un bravo sceneggiatore" : Intervistata dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, Francesca De Andrè ha risposto, a modo suo, all'invito del padre di far pace dopo tanti anni di ostilità e battaglie legali. Negli scorsi giorni, la sorella Fabrizia ha deciso di deporre le armi per la serenità familiare: Non condivido la scelta di Fabrizia. Pensi che nostro padre aveva diffidato entrambe prima del nostro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Siamo diverse ...

Francesca De André rifiuta l’invito del padre Cristiano : “Non mi ha mai cercata - è tutta scena mediatica” : Era stato Cristiano De André a fare nei giorni scorsi il primo passo per tentare un riavvicinamento con la figlia Francesca, invitandola a raggiungere lui e la sorella in vacanza. Dopo giorni di silenzio, ora la ragazza, ex concorrente del Grande Fratello, ha risposto al padre rifiutando il suo invito e accusandolo di averlo fatto solo per attirare l’attenzione. “Sono solo pantomime mediatiche – ha detto in un’intervista ...

Francesca De André rifiuta l’invito di suo padre : "Solo scene mediatiche" - : Francesca Galici Francesca De André e suo padre Cristiano non hanno deposto le armi: dopo il gesto distensivo del cantautore è arrivata la replica del figlia, che ha declinato l'invito al concerto motivandone il rifiuto in un'intervista Negli ultimi giorni sembrava esserci stato un segnale di distensione tra Francesca De André e suo padre Cristiano. L'uomo ha fatto il primo passo tramite i social, invitando l'ex concorrente del ...

Francesca De Andrè snobba l’invito del padre : “È tutta una scena mediatica” : Francesca De Andrè non crede alle ultime dichiarazioni del padre Cristiano Ancora nessuna pace tra Francesca De Andrè e il padre Cristiano De Andrè. Qualche giorno fa il cantante ha invitato la figlia – tramite un post su Instagram – a riconciliarsi dopo tanti anni di guerre e tensioni. Ma Francesca non vuole sentire ragioni: […] L'articolo Francesca De Andrè snobba l’invito del padre: “È tutta una scena ...

Gennaro Lillio - crisi con Francesca De André? Lui smentisce e le dice "Ti amo" : Arriva la smentita sempre tramite Instagram dai diretti interessati. Niente crisi tra Gennaro Lillio e Francesca De André. A quanto pare le parole condivise dal modello napoletano ieri sul suo profilo non si riferivano a Francesca ma all'amore in generale. Ecco quanto appena spiegato da Lillio online: "Ragazzi vedo che vi allarmate così tanto. Io e Fra non ci siamo lasciati e una di quelle storie riguardo l’amore è semplicemente un mio ...

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio - smentite le voci di crisi : «Non ci siamo lasciati - viviamo il nostro amore lontano dai social» : Altro che crisi, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono più innamorati che mai. Lo ha spiegato lo stesso modello, che ha trovato l'amore nella Casa del Grande Fratello 2019 con la...

Gennaro Lillio e Francesca De André sono in crisi? Le parole di lui - : Francesca Galici L'amore tra Gennaro Lillio e Francesca De André sembra navigare in cattive acque stando alle parole che il modello napoletano ha affidato a una storia su Instagram: crisi passeggera o rottura definitiva? Sembra tirare aria di crisi Gennaro Lillio e Francesca De André, una delle coppie che si sono formate al Grande Fratello 15. Fin dentro la casa, i due erano attratti da una fortissima passione, un'alchimia chimica ...

Gennaro Lillio - crisi con Francesca De André? Su Instagram scrive : "L'ammor è n'ata cos!" : Nuova crisi in corso tra Gennaro Lillio e Francesca De André? A quanto pare sì, o per lo meno così sembrerebbe visto quanto pubblicato su Instagram dal modello napoletano, che soltanto 14 ore fa avrebbe deciso di caricare online una Instagram Story che non sembra lasciare molti dubbi su come il rapporto con Francesca stia proseguendo fuori dalla casa del Grande Fratello.Ecco cosa ha pubblicato su Instagram Gennaro Lillio: "Si può volere bene ...

Francesca De Andrè senza freni su Gennaro Lillio : “È vero amore” : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè: nessuna crisi tra i due Nessuna crisi tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio in base quanto confessato dalla ragazza sulle pagine del settimanale Spy. La coppia nata nella casa del Grande Fratello 16 sembra reggere anche lontana dalle telecamere. Francesca De Andrè ha ammesso che dopo il reality con Gennaro ha trovato l’equilibrio e ha sottolineato di non essersi pentita del suo percorso nel reality. ...

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati?/ 'L'amore è un'altra cosa...' : Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati? Amaro sfogo del napoletano su Instagram: 'L'amore è un'altra cosa...'.

Gennaro Lillio e Francesca De André in crisi? Duro sfogo : “L’amore è un’altra cosa” : Gennaro Lillio e Francesca De André news, i due hanno litigato? Le ultimissime Gennaro Lillio e Francesca De André sono in crisi? Forse più che crisi in corso, potrebbe esserci stato un litigio fra i due ex gieffini. Ad allarmare i fan è stato un Duro sfogo di Gennaro, pubblicato su Instagram stasera, qualche minuto […] L'articolo Gennaro Lillio e Francesca De André in crisi? Duro sfogo: “L’amore è un’altra cosa” ...

Francesca De Andrè pubblica una lettera d’amore a Gennaro Lilllio : L’ex gieffina Francesca De Andrè scrive una lettera a Gennaro Lillio che è stata pubblicata dal settimanale “Di Più”: “Caro Gennaro, ci conosciamo da poco, nella Casa del Grande Fratello 2019 siamo stati insieme per quasi due mesi, ma ci stiamo conoscendo veramente solo adesso, dopo la fine del reality”, “Io però sono già convinta del nostro amore anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è già ...

Francesca De Andrè scrive una lettera a Gennaro non ti deluderò : Francesca De Andrè scrive una lunga lettera a Gennaro Lillio: “Caro Gennaro, ci conosciamo da poco, nella Casa del Grande Fratello 2019 siamo stati insieme per quasi due mesi, ma ci stiamo conoscendo veramente solo adesso, dopo la fine del reality”, “Io però sono già convinta del nostro amore – ha scritto in una lettera pubblicata dal settimanale “DiPiù” – anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è ...