FOTOIl Liverpool elogia il Napoli sul proprio sito ufficiale | “Grande squadra”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 27 luglio 2019) Grandi elogi da parte delnei confronti del. Nella scheda sull’avversario, proposta daldei campioni d’Europa : Passare dal secondo posto al primo, dopo essere arrivato secondo per tre volte negli ultimi quattro anni. Gli azzurri possono essere orgogliosi di essersi affermati come seconda forza in Italia, a 13 anni di distanza dalle sei stagioni di esilio tra B e C. Next up, @sscFC (@LFC) July 27, 2019 Leggi anche : Kiss Kiss– Schwoch: “Ilper fare il salto di qualità ha bisogno di lui” Biasin a Kiss Kiss: “De Laurentiis mi sta sorprendendo, vuole un grande” Eljif Elmas: “Non so ancora cosa visiteró, seguiró le indicazioni di questo mio compagno” ESCLUSIVA – Il giovane talento napoletano Enzo Romano confermato nella cantera della CF Damm di Barcellona L'articolo...