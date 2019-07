Formula 1 – Disastro Ferrari nelle qualifiche di Hockenheim | dopo Vettel si ferma anche

Fonte : sportfair

(Di sabato 27 luglio 2019) Chead! Problemiper Leclerc: lasenza monoposto in pista nella Q3 Clamoroso adse per lail problema che ha impedito adi segnare il tempo necessario per andare oltre la Q1 del suo Gp di casa,Charles Leclerc è stato costretto arsi, dicendo addio ad ogni speranza di battaglia con Hamilton per la pole position. Il giovane monegasco è stato costretto a scendere dalla sua monoposto all’inizio della Q3, per problemi tecnici non ancora specificati che non hanno permesso al pilota di scendere in pista per l’ultima parte delletedesche. Leclerc partirà dunque dalla decima posizione in griglia domani.L'articolo1 –disiLeclerc SPORTFAIR.

