Formula 1 | c’è uno Schumacher in pista ad Hockenheim | Mick al volante della F2004 15 anni

Formula 1 – Verstappen sorride a metà : “siamo vicini a Ferrari e Mecedes ma c’è del lavoro da fare” : Verstappen sorride a metà dopo il 5° posto ottenuto nelle FP2 del Gp di Germania: il pilota della Red Bull è pronto a diminuire il gap da Ferrari e Mercedes Quinto posto per Max Verstappen nelle FP2 del Gp di Germania. Il pilota della Red Bull si è piazzato dietro al duo di testa composto dalle Ferrari di Leclerc e Vettel e alla coppia Mercedes Hamilton-Bottas. Un gap che non spaventa Verstappen, ma che va colmato col duro lavoro, come lo ...

Formula 1 – Hockenheim speciale per la Mercedes - ma c’è un aspetto che preoccupa Wolff : “sarà come in Austria” : Toto Wolff ed il Gp di Germania: le parole del team principal della Mercedes alla vigilia del secondo Gp di casa del team delle Frecce Argento E’ tutto pronto ad Hockenheim per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: dopo il Gp di Gran Bretagna, vinto da Lewis Hamilton i piloti tornano a sfidarsi per un nuovo importante Gp, la gara di casa di Sebastian Vettel. photo4/Lapresse La Mercedes è pronta per un nuovo weekend ...

Formula 1 - Leclerc quasi rassegnato : “difficile tenere il ritmo delle Mercedes in gara - c’è una sola possibilità” : Il pilota monegasco ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Silverstone, chiuse al terzo posto dietro le due Mercedes di Bottas e Hamilton Charles Leclerc chiude con il sorriso le qualifiche del Gp di Silverstone, un terzo posto niente male per il monegasco, che partirà comunque dietro le due Mercedes di Bottas e Hamilton. ANDREJ ISAKOVIC / AFP L’obiettivo è quello di superare al via per poi condurre la gara, perché altrimenti non ...

Formula 1 - Alonso al posto di Gasly in Red Bull? C’è un ostacolo che rende impossibile l’avvicendamento : Helmut Marko si è soffermato sulla stagione di Gasly, svelando poi il motivo per cui un avvicendamento con Alonso sia impossibile La stagione di Pierre Gasly non sta confermando le attese della Red Bull, considerando i soli 43 punti ottenuti finora dal francese rispetto ai 123 di Max Verstappen. Photo4/LaPresse Un confronto impietoso, che ha spinto Horner e Marko a riflettere sul futuro del transalpino, che al momento però non rischia il ...

Formula 1 - Steiner blinda i suoi piloti : “non c’è ragione di cambiare nel 2020. Alonso? Non gioverebbe alla squadra” : Il team principal della Haas ha confermato che Grosjean e Magnussen rimarranno anche nel 2020, allontanando poi la suggestione Alonso Il Team Haas non modificherà la propria line-up di piloti nel 2020, lo ha confermato Gunther Steiner nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS. Il team principal del team americano, in difficoltà nel corso di questa stagione, ha espresso la propria fiducia a Grosjean e Magnussen, ...

Formula 1 - il presidente del Brasile allo scoperto : “c’è il 99% di possibilità che Rio ospiti il Gp dal 2021” : Jair Bolsonaro ha ammesso la possibilità che il Gp del Brasile possa disputarsi a Rio de Janeiro a partire dal 2021 Il Gran Premio del Brasile potrebbe spostarsi a Rio de Janeiro a partire dal 2021, a rivelarlo è il presidente Jair Bolsonaro ai microfoni di Associated Press. Photo4/LaPresse Il numero uno dello Stato sudamericano ha ammesso come ci sia una chance del 99% che la Formula 1 lasci San Paolo, per trasferirsi a Rio tra due ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - Hulkenberg ironizza : “c’è stata una penalità? Non me n’ero accorto. Sul comportamento di Seb dico…” : Nico Hulkenberg ironizza sulla penalità subita da Sebastian Vettel in Canada per poi spezzare una lancia in favore del pilota della Ferrari Sta per iniziare il weekend di LeMans ma in F1 tiene ancora banco quanto accaduto durante il Gp del Canada. Nelle ultime ore, il ricorso della Ferrari è stato ammesso e Sebastian Vettel potrebbe vedersi togliere la Penalizzazione di 5 secondi che gli è costata la vittoria nel Gp di Montreal. A ...

Formula 1 – Binotto rinforza la Ferrari - reclutati 5 nuovi ingegneri : c’è anche un ex Mercedes! : Il team principal della Ferrari ha rinforzato l’organigramma nelle ultime settimane, ingaggiando ben cinque nuovi ingegneri La Ferrari non sta a guardare, la piega che ha preso il Mondiale di Formula 1 non piace affatto a Mattia Binotto che, oltre a darci dentro dal punto di vista lavorativo, ha anche rinforzato la struttura interna della scuderia. LaPresse/Andrea Giovanelli Nelle ultime settimane infatti, precisamente alla vigilia ...

Formula 1 - Toto Wolff critico : “il regolamento 2021? C’è una novità che non mi va proprio giù” : Interrogato sulla bozza del nuovo regolamento presentata a Montreal dalla Federazione, Toto Wolff ha espresso le proprie perplessità Nel week-end di Montreal le scuderie hanno potuto dare una prima occhiata alla bozza del regolamento che, dal 2021, dovrebbe sostituire quello attualmente in vigore. photo4/Lapresse Le prime novità hanno creato numerose discussioni, soprattutto per quanto riguarda il parco chiuso, esteso ulteriormente ...