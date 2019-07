Formazioni tipo Serie A | Milan col trequartista | Inter vira su 3-5-2 | Juve con tre punte

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) Manca ormai meno di un mese all'inizio del campionato diA e tutte le big sono impegnate nel calciomercato alla ricerca dei rinforzi, con lantus che rimane la squadra più forte e le altre che stanno cercando di colmare il gap. I bianconeri di mister Sarri, che ha preso il posto di Allegri, hanno già messo a segno dei colpi strabilianti, portando nel nostro campionato elementi come Rabiot, De Ligt e Ramsey che possono fare la differenza. L'del nuovo allenatore Conte aspetta ancora rinforzi in avanti per essere competitiva, il Napoli di Ancelotti ha bisogno soltanto di un pizzico di qualità in più rispetto al passato: la rosa è già molto competitiva e il tecnico necessita solo di qualche grande innesto che faccia compiere il salto decisivo. La Roma ha intenzione di cambiare parecchio rispetto al passato, ilinvece per ora ha rinnovato solo il centrocampo; entrambe ...

