Fifa 20 Ones to Watch | ecco i giocatori “Da tenere d’occhio”

Fifa 20 : Svelate le prime carte Ones To Watch : EA Sports pochi istanti fa ha ufficializzato le prime quattro carte Ones To Watch ( OTW ). Inoltre è stato comunicato che il prossimo 31 Luglio saranno divulgate alcune notizie ufficiali riguardanti la modalità FIFA 20 Ultimate Team. Eden HazardLuka JovicJoao FelixThorgan Hazard FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche... Source

Fifa 19 Ones to Watch : ecco i giocatori “Da tenere d’occhio” – Winter Edition! : Anche quest’anno in Fifa 20 saranno presenti le speciali card “Ones to Watch” riservate ai calciatori protagonisti di alcuni dei colpi di mercato più interessanti. Le card OTW, introdotte per la prima volta in Fifa 17, si contraddistinguono dalle altre per una particolare caratteristica: il rating overall e le statistiche non sono fisse ma variano nel […] L'articolo Fifa 19 Ones to Watch: ecco i giocatori “Da ...