Fermo | morta la bimba di 4 anni caduta in piscina al centro vacanze dopo 6 giorni di

Fonte : fanpage

(Di sabato 27 luglio 2019) Èladi 4che ha rischiato di annegare cadendo in unanel "La Risacca" di Porto Sant'Elpidio, in provincia di. L'incidente si è verificato domenica scorsa: la piccola,un massaggio cardiaco prolungato, era stata salvata dai soccorritori che l'avevano poi trasferita all'ospedale di Ancona dove però è deceduta. "Chiediamo a tutti di rivolgere un pensiero e una preghiera per questa famiglia".

MediasetTgcom24 : Fermo, morta la bimba caduta in piscina a Porto Sant'Elpidio #Fermo - novasocialnews : 15:15 | Fermo, morta la bimba caduta in piscina a Porto Sant'Elpidio #novasocialnews #news #allnews24 #nonstopnews… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Fermo, morta la bimba caduta in piscina a Porto Sant'Elpidio #Fermo -