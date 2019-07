Fermo | morta dopo 6 giorni la bimba di 4 anni caduta nella piscina del villaggio vacanze

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Èdi ricovero la bambina di 4che il 21 luglio eradi undi Porto Sant’Elpidio, in provincia di. La piccola era sfuggita per un attimo all’attenzione dei suoi famigliari ed eravasca idromassaggio del centro, finendo con la testa sott’acqua. Quando le persone a bordosi erano accorte di quanto stava accadendo, molti avevano provato a soccorrerla e avevano chiamato il 118. Era intervenuto anche un elicottero di soccorso e la bambina era stata quindi portata all’ospedale regionale Salesi di Ancona, ma i medici non erano riusciti a farle riprendere conoscenza. Il Centrola Risacca, dove la bambina era alloggiata in vacanza con la famiglia, ha pubblicato su Facebook un messaggio di cordoglio: “Abbiamo appena ricevuto la notizia che lache ha ...

