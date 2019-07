Fermati per omicidio i 2 giovani Usa

Sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per tentata estorsione eaggravato in concorso i dueamericani Elder Lee e Natale Hjorth.Uno di loro ha confessato l'del giovane CC, Cerciello Rega. In attesa di chiarire i dettagli sui fatti,nella stanza dell'albergo al centro di Roma dove alloggiavano sono stati trovati in un'intercapedine un grosso coltello sporco di sangue e i vestiti indossati durante l'aggressione. Decisive le testimonianze di portiere e facchino dell'hotel.(Di sabato 27 luglio 2019)