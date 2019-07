Federica Pellegrini si prende la scena su Instagram

Federica Pellegrini sexy in vasca e sui social - : Marco Gentile Federica Pellegrini ha fatto i miracoli in vasca ai Mondiali di Gwangju mandando in delirio i suoi tanti fan che sono diventati pazzi anche per le sue foto su Instagram Federica Pellegrini ha compiuto un vero e proprio capolavoro conquistando la medaglia d'oro, la sua quarta ad un Mondiale, nei 200 stile libero. La fuoriclasse di Mirano si è messa tutte le sue avversarie, anche più quotate in questo momento, alle spalle ...

Malagò estasiato da Federica Pellegrini : “oggi solo un’atleta degli anni ’80! La sua carriera dopo il nuoto? Dico che…” : Giovanni Malagò ha solo parole di elogio per Federica Pellegrini: il commento del numero 1 dello sport italiano dopo le prestazioni in vasca dell’azzurra ai Mondiali di Gwangju Federica Pellegrini ha incantato tutto il mondo ai Mondiali di nuoto 2019 che termineranno domani a Gwangju. La Divina ha conquistato uno strepitoso oro, a 31 anni, nei 200 stile libero, confermandosi campionessa del mondo. Un risultato eccezionale, elogiato ...

Federica Pellegrini è la regina del nuoto : Federica Pellegrini a 31 anni da compiere tra meno di due settimane (il 5 agosto) sale ancora una volta sul tetto del mondo nella sua specialità, i 200 metri stile libero vinti nella vasca sudcoreana di Gwangju col tempo di 1'54"22. Un successo enorme con un crono eccezionale, che rappresenta il miglior tempo in tessuto nuotato dalla fuoriclasse veneta. Dal lontano 2003 in cui la giovane Pellegrini si presentò a Barcellona, i Campionati ...

Mondiali - Federica Pellegrini vince la medaglia d'oro nei 200 stile libero : Federica Pellegrini ha vinto per la quarta volta in carriera il titolo mondiale nei 200 stile libero, la gara di cui è stata dominatrice per anni, a Gwangju in Corea del Sud. La campionessa veneta è scoppiata in lacrime di gioia al termine della gara: "Il mio ultimo mondiale, il lavoro paga. Avevo deciso di fare la gara solo dopo i Settecolli e me la stavo facendo sotto. Sono davvero felice". La campionessa italiana, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Sarah Sjoestroem la migliore dei 50 sl delle batterie - Federica Pellegrini out dalle semifinali per un soffio : E’ una Federica Pellegrini che non ti aspetti ad aprire il programma di gare della penultima giornata delle batterie dei Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra, campionessa del mondo dei 200 sl, si è esibita più per gioco nei 50 stile libero odierni, sfiorando la qualificazione alle semifinali con il crono di 25″08. Un solo centesimo non ha sorriso all’azzurra che, comunque, non si è disperata di certo di ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini ironica sui social : “forse non sto sulle palle proprio a tutti…” : La Divina ha voluto ringraziare ironicamente tutti sui social per i messaggi di complimenti ricevuti dopo l’oro nei 200 sl ai Mondiali di Gwangju L’intero mondo dello sport, e non solo, ha esaltato l’ennesima impresa di Federica Pellegrini, riuscita a confermare l’oro nei 200 stile libero femminili ai Mondiali di Gwangju. La Divina ha messo ancora una volta in fila le proprie avversarie, allungando la propria ...

Federica Pellegrini : la divina che sogna una vita “normale” : Con la vittoria dei 200 stile libero ai Mondiali di Corea, Federica Pellegrini entra a tutti gli effetti nell’Olimpo dello sport internazionale, guadagnandosi di diritto l’appellativo di “divina” del nuoto. È l’undicesima medaglia conquistata in un Mondiale, la sesta d’oro per l’esattezza, e la quarta in questa specifica disciplina. Un risultato inaspettato (forse), che lascia senza parole il pubblico di ...

Federica Pellegrini si gode l’oro Mondiale : “Ho rivisto gara 40 volte - mi sono piaciuta” : Il giorno dopo la bellissima vittoria nella finale Mondiale dei 200 stile, Federica Pellegrini si è soffermata sulle emozioni nate dall'ennesima impresa della sua carriera: "Avrò rivisto la mia gara 40 volte, mi sono proprio piaciuta". La fuoriclasse di Spinea, che il 5 agosto festeggerà 31 anni, ha trionfato con un tempo spaziale (1’54”22) davanti a Titmus (1'54"66) e Sjostrom (1'54"78) e ha centrato così il suo quarto oro Mondiale.Continua a ...

Da L’Equipe a El Pais - l’omaggio a Federica Pellegrini. Disse : “Se vinco - faranno tutti finta di essere felici” : La mente è stata croce e delizia della mia carriera La mente è stata croce e delizia della mia carriera. È stata la forza che mi ha fatto superare momenti difficili, ma a volte è stata lei stessa a causarli. La determinazione mi ha portato ad affrontare tutto quello che mi è accaduto con la sfrontatezza di dire: Supererò anche questo. Io arriverò lì, posso far valere i miei diritti d’atleta senza abbassarmi davanti a nessuno. La paura di ...

Dalla sua Vanessa ai prossimi obiettivi - Federica Pellegrini a cuore aperto : “non potevo tornare a casa senza medaglia” : La nuotatrice veneta si è raccontata dopo la vittoria iridata nei 200 stile libero di Gwangju, rivelando alcuni retroscena Secondo oro consecutivo per Federica Pellegrini nei 200 stile libero, a Gwangju la Divina si conferma campionessa del mondo di specialità, mettendo in fila avversarie molto più giovani di lei. AFP/LaPresse Una gara perfetta per l’azzurra, che ai microfoni del sito della Federnuoto ha raccontato per filo e per ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. Federica Pellegrini fuori dei 100 sl. Dalle 13.00 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE GLI ITALIANI IN GARA NELLE SEMIfinali E finali DI OGGI 4.59: Appuntamento alle 13 per la sessione di finali con poca Italia ma con grande spettacolo in arrivo. A dopo, buona giornata 4.55: Mattinata non proprio esaltante per l’Italia, la quinta riservata alle batterie, ma tutto sommato non ci sono sorprese in negativo: eliminata una Federica ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini out nei 100 sl - bene Restivo nei 200 dorso : i risultati delle batterie del 25 luglio : La Divina non riesce a staccare il pass per la semifinale dei 100 stile libero femminili, mentre Matteo Restivo non delude nei 200 dorso Si apre con la sorprendente eliminazione di Federica Pellegrini nei 100 stile libero femminili la quinta giornata del programma dei Mondiali di Nuoto, in corso di svolgimento a Gwangju. AFP/LaPresse La Divina non riesce a superare la propria batteria, fallendo dunque l’accesso in semifinale. Alto il ...

Federica PELLEGRINI/ È vero - siamo "infiniti" ma proprio perché tutto finirà : FEDERICA PELLEGRINI ci è riuscita ancora una volta: ha vinto l'ennesima medaglia d'oro nei 200 stile libero ai mondiali di Gwangju in Sud Corea