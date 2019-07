F1 | GP Germania 2019 | le previsioni meteo per le qualifiche La pioggia può rovinare i

LIVE F1 - GP Germania 2019 in DIRETTA : prove libere 3 con l’incognita pioggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 – La classifica costruttori – La classifica piloti – Il look speciale della Mercedes – Le novità dei tratti DRS – La preview del fine settimana – Le 5 risposte del GP di Germania – La cronaca della prima sessione di prove libere Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno. Sul circuito ...

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “La macchina va bene - il grande caldo ci favorisce” : La Ferrari ha terminato ai primi due posti questa prima giornata delle prove libere del GP di Germania 2019, undicesimo weekend del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim le due Rosse si sono espresse ad alto livello, monopolizzando la scena con Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il tedesco, nel fine settimana di casa, ci tiene a andar forte e a dimenticare quello che è accaduto l’anno scorso, quando quell’uscita di scena sancì ...

Valtteri Bottas F1 - GP Germania 2019 : “Le novità hanno funzionato - da domani le temperature ci daranno una mano” : Non il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che Valtteri Bottas sperava. Il portacolori della Mercedes confidava di mettere in pista la W10 e dominare la scena sfruttando un layout particolarmente indicato. Le alte temperature di oggi a Hockenheim, invece, hanno messo in difficoltà le Frecce d’argento, costringendo il finlandese a chiudere la giornata ad oltre sei decimi dal tempo di Charles Leclerc. Sull’altro ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Più vicini di quanto possa sembrare” : L’olandese Max Verstappen ha concluso in quinta posizione le prove libere del venerdì del GP di Germania 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato tedesco l’alfiere della Red Bull ha denunciato qualche problema di stabilità sulla sua vettura anche se dalle sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport traspare convinzione e fiducia. Di seguito il VIDEO dell’intervista: VIDEO Max Verstappen F1, GP Germania ...

VIDEO F1 - GP Germania 2019 : le scuderie aprono i cofani motore per far fronte al caldo torrido : 33 gradi questa mattina, 37 nel corso della seconda sessione di prove libere. Il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 ha messo in mostra temperature quanto mai torride che hanno messo in difficoltà le vetture. Per far fronte a queste problematiche legate al surriscaldamento, sia la Mercedes, sia la Red Bull, hanno deciso di aprire i cofani motore delle rispettive vetture con delle fessure che permettono la fuoriuscita del calore. Andiamo a ...

VIDEO Charles Leclerc in vetta alle FP2 - GP Germania 2019 : il monegasco precede Vettel ed Hamilton : Sono andate in archivio le prove libere 2 del GP di Germania 2019, undicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim il pubblico ha potuto godere di un grande spettacolo nel confronto tra le tre grandi di questo campionato: la Mercedes, la Ferrari e la Red Bull. Uno-due della Rossa con Charles Leclerc che si è issato in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 1’13″449 con 124 millesimi di vantaggio sul tedesco ...

F1 - GP Germania 2019 : risultati e classifiche FP1. Doppietta Ferrari - Vettel primo davanti a Leclerc : Le FP1 del GP di Germania si chiudono nel segno della Ferrari. Doppietta rossa ad Hockenheim con Sebastian Vettel che precede di due decimi il compagno di squadra Charles Leclerc. Terza posizione per Lewis Hamilton, staccato di tre decimi. Va comunque segnalato che i tempi dei Ferraristi sono stati fatti con le gomme rosse, mentre la Mercedes ha usato le gialle e quindi con una mescola più dura. LA CLASSIFICA COMPLETA DELLE FP1 1 Sebastian ...