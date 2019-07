F 1 | GP di Germania - Pole per Hamilton | disastro per la Ferrari

Gp Germania - pole di Lewis Hamilton. Disastro Ferrari : tutte e due le macchine ko : Solita pole position di Lewis Hamilton nel GP di Germania. L’inglese della Mercedes ha preceduto Max Verstappen su Red Bull, Valtteri Bottas e Pierre Gasly. Per la Ferrari, in un giorno in cui la prima piazza era molto più che una semplice possibilità, un Disastro assoluto. Si parte con Sebastian Ve

Griglia di partenza F1 - GP Germania 2019 : risultato e classifica qualifiche. Hamilton pole position - disastro Ferrari : Leclerc 10° - Vettel ultimo : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Il britannico ha approfittato al meglio dei problemi della Ferrari: Charles Leclerc ha avuto delle criticità sul sistema di benzina e non ha girato nel Q3, Sebastian Vettel partirà in ultima posizione a causa di problemi al turbo della Ferrari che gli hanno impedito di siglare un tempo valido. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Germania 2019, ...

Gp Germania : pole Hamilton - crac Ferrari : 16.07 Lewis Hamilton partirà in pole al Gp di Germania. L'iridato britannico della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e il compagno di team Bottas. Seconda fila chiusa da Gasly. Ma la giornata di qualifiche di Hockenheim è segnata dal disastro delle Ferrari. Dopo aver dominato le sessioni di libere, le 'rosse' accusano problemi proprio quando si deve fare sul serio. Vettel fa il giro di lancio in Q1 ma deve rientrare (problemi al ...

LIVE F1 - GP Germania 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Ferrari per la pole! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 3 – Classifica prove libere 3 – Previsioni meteo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. A Hockenheim scatta la lotta per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia un pomeriggio di fuoco sullo storico tracciato tedesco dove può ...

GRIGLIA DI PARTENZA 1/ Gp Germania 2019 : Vettel ha il record di pole position : GRIGLIA di PARTENZA Formula 1, Gp Germania 2019 a Hockenheim: si accende la battaglia per la pole position e la prima fila nella prova tedesca del Mondiale.

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel-Ferrari - sarà addio a fine stagione? Possibili sostituti e scenari : Daniel Ricciardo in pole? : Fino a qualche mese fa non c’era il minimo dubbio: Sebastian Vettel sarebbe stato un pilota della Ferrari anche nel Mondiale di Formula Uno 2020. Dopo aver raggiunto la metà del campionato attuale, invece, questa frase è messa in dubbio, e non poco. Il tedesco ha intrapreso una involuzione notevole da un anno a questa parte e il suo futuro appare davvero in bilico. Ma andiamo con ordine ad analizzare la situazione. Da un lato la scuderia ...

Decima pole record di Marquez in Germania : La pole position nel GP di Germania è del campione Marc Marquez, ed è la Decima consecutiva sul circuito tedesco, la 57° in MotoGP. Ma il grande protagonista è di nuovo Fabio Quartararo, secondo nonostante la lussazione alla spalla dopo l’incidente nelle FP3. 1:20.195s il tempo record di Marquez. Terzo Maverick Viñales che paga un […] L'articolo Decima pole record di Marquez in Germania sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

In Germania Marquez sempre in pole - italiani male : Dieci pole in 10 gare di fila. Il circuito tedesco del Sachsenring e' la casa di Marc Marquez che qui ha vinto, negli ultimi 9 anni, tutte i gp ai quali ha partecipato (6 nella Motogp, 2 nella Moto2 e una nella 125) e ha posto le basi per completare il quadro con la decima vittoria. Il campione del mondo della Honda ha dominato prima le libere e poi le qualifiche, in vista del gp di Germania di domani, nona prova del mondiale. Ma Marquez non ...

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGP, nona gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il miglior tempo (1:20.195) e si è

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : Marquez centra la pole davanti a uno strepitoso Marini - Baldassarri decimo : Le Qualifiche del GP di Germania 2019 per quanto riguarda la Moto2 si sono concluse con la pole position di Alex Marquez con il tempo 1:23.585 che ha seguito a ruota quella del fratello nella classe regina e si candida prepotentemente a tornare in vetta al Mondiale nella giornata di domani, anche viste le difficoltà di Luthi. Seconda posizione per uno straordinario Luca Marini che al pari dello spagnolo era stato costretto a passare dalla Q1 ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : Marquez centra la pole davanti a uno strepitoso Marini - Baldassarri nono : Le Qualifiche del GP di Germania 2019 per quanto riguarda la Moto2 si sono concluse con la pole position di Alex Marquez con il tempo 1:23.585 che ha seguito a ruota quella del fratello nella classe regina e si candida prepotentemente a tornare in vetta al Mondiale nella giornata di domani, anche viste le difficoltà di Luthi. Seconda posizione per uno straordinario Luca Marini che al pari dello spagnolo era stato costretto a passare dalla Q1 ...

Moto2 – Alex Marquez emula il fratello Marc - lo spagnolo si prende la pole in Germania davanti a Marini : Lo spagnolo chiude davanti a tutti le qualifiche del Gp di Germania di Moto2, precedendo Luca Marini e Marcel Schrotter Così come in MotoGp, anche in Moto2 sarà un Marquez a partire dalla pole position. Alex infatti fa segnare il miglior tempo nelle qualifiche, fermando il crono sull’1:23.585 e precedendo di 79 millesimi Luca Marini, costretto ad accontentarsi della seconda piazza. Completa la prima fila Marcel Schrotter, staccato di ...

MotoGp Germania - decima pole di fila per Marquez. Seguono le Yamaha di Quartararo e Vinales. Rossi solo 11esimo : Marc Marquez ottiene la pole position al Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto le due Yamaha di Fabio Quartararo e di Maverick Vinales. Valentino Rossi, passato dalla Q1, scatterà dall’undicesima casella. Qualifica da dimenticare per la Ducati: Petrucci è finito per terra nella fase clou della sessione e non è riuscito a migliorarsi, chiudendo in dodicesima posizione. Alle sue spalle ci ...

VIDEO Moto3 - GP Germania 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Sasaki in pole position - Dalla Porta 4° : Il giapponese Ayumu Sasaki ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto3. L’alfiere della Honda è riuscito a precedere il connazionale Kaito Toba e Marco Ramirez mentre Lorenzo Dalla Porta è ottimo quarto. Più attardati Aron Canet, Tony Arbolino, John McPhee. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto3. VIDEO ...