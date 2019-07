EYOF 2019 | l’Italia chiude con 26 medaglie | ultima giornata con l’oro del volley e 3

Fonte : oasport

A Baku (Azerbaijan) si sono conclusi gli, il Festival Olimpico della Gioventù Europea. L'Italia ha concluso la manifestazione con ben 26(8 ori, 9 argenti, 9 bronzi). L'ha portato in dote il trionfo della Nazionale dimaschile che ha conquistato il titolo sconfiggendo il Belgio per 3-0 (25-21; 25-21; 25-19) nell'atto conclusivo, in chiusura sono poi arrivate altre tredi bronzo: Giovanni Silli sui 2000 metri siepi in atletica leggera (5:58.06), Niccolò Ciavarella ha battuto il ceco Hynek Barton per 6-1 6-0 nel singolare di tennis, Ivan Brunello è salito sul terzo gradino del podio alla sbarra nella ginnastica artistica.

