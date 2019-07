Etna | si apre nuova bocca eruttiva e inizia una nuova eruzione con migliaia di turisti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) L’continua a sorprendere: in un Sabato di fine Luglio, condiprovenienti da tutti i continenti in escursione sul vulcano, èta una. Un pennacchio di cenere e materiali vulcanici sta fuoriuscendo da unache si è aperta proprio stamattina sul basso fianco meridionale del Nuovo Cratere di Sud-Est, a monte di Torre del Filosofo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 10.15 di stamattina le telecamere di sorveglianza dell’INGV mostrano emissioni di gas alla base del fianco meridionale del Nuovo Cratere di Sud Est, compatibili con l’apertura di una. Le foto mostrano un’emissione di cenere dal Nuovo Cratere di Sud Est alle ore 08:35, vista da Trecastagni, e il pennacchio di gas emesso dallaalla base del Nuovo Cratere di ...

InMeteo : NEWS: Etna in eruzione: si apre nuova bocca, forti boati nel catanese - arcobalenietnei : RT @UnicronPlanetM: ? Diretta Facebook Local Team LIVE In corso nuova fase eruttiva dell'Etna: si apre fessura eruttiva alla base meridiona… - UnicronPlanetM : ? Diretta Facebook Local Team LIVE In corso nuova fase eruttiva dell'Etna: si apre fessura eruttiva alla base merid… -