Estate | 17 | 6 milioni di italiani in vacanza a luglio

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Salgono a 17,6gliin, con più di quattro su dieci (42%) che sfidano le previsioni sul traffico e non si fanno quindi spaventare dal bollino rosso previsto per l’ultimo weekend del mese. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè, in occasione del primo grande esodo dell’, dalla quale si evidenzia che a motivare la scelta di chi decide di partire comunque nonostante i rischi di lunghe code c’è spesso il fatto di poter godere solo di periodi limitati e prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni a disposizione. “La vacanze 2019 – sottolinea la Coldiretti – sono le più on line di sempre con la metà (50%) degliin viaggio che ha scelto la prenotazione in rete alla quale ci si affida per avere la possibilità di confrontare prezzi e servizi offerti, vedere le foto ...

myubari : RT @_eliaine: Nessuno: Letteralmente nessuno: Voi in inverno: aaah che bello! Ma come farà a piacervi il caldo!! ?? Nessuno: Sempre nessun… - _eliaine : Nessuno: Letteralmente nessuno: Voi in inverno: aaah che bello! Ma come farà a piacervi il caldo!! ?? Nessuno: Sem… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV Estate 27/07/2019 — Ascolti italiani di venerdì 26 luglio 2019: 2,1 milioni per l’ultima puntata… -