Equitazione | Longines Global Champions Tour 2019 | a Berlino vince Dani Waldman | solo 29°

Equitazione - Longines Champions League 2019 : Kevin Staut il più veloce della prima giornata - London Knights in testa alla classifica : E’ il francese Kevin Staut il più veloce della prima giornata della tappa di Berlino della Longines Champions League 2019, con il cavaliere transalpino che in sella al suo For Joy van’t Zorgvliet completa il percorso con il crono di 69.64 secondi, senza penalità. In seconda piazza, invece, troviamo l’olandese Bart Bles, insieme a Israel v.d. Dennehoeve, più lenti di un secondo e mezzo, mentre il podio è chiuso dal belga Nicola ...

Equitazione - Longines Trophy La Coruna 2019 : Luca Maria Moneta vince su Amethyste du Coty : Vittoria italiana, da parte dell’unico azzurro in gara, al Longines Trophy di salto ostacoli di La Coruna, in Spagna: Luca Maria Moneta su Amethyste du Coty si impone nel winning round odierno con un netto con il crono di 43.90. Erano 35 i binomi al via della competizione, con 12 netti nel tempo registrati nel primo round. Soltanto quattro i netti replicati invece nella seconda parte di gara: l’azzurro vince con un buon margine ...

Equitazione - Jumping Longines Crans-Montana 2019 : apoteosi Italia! Primo Piergiorgio Bucci - terzo Riccardo Pisani! : Trionfo del salto ostacoli italiano nel Grand Prix individuale di Crans-Montana di Equitazione: nella principale gara della quattro giorni svizzera vince Piergiorgio Bucci su Cochello, mentre completa il successo azzurro la terza posizione di Riccardo Pisani su Cristo. In mezzo il tedesco Hans-Dieter Dreher su Berlinda, secondo. Sul difficile percorso elvetico sono soltanto i tre cavalieri sul podio a trovare il percorso netto a fronte dei 40 ...

Equitazione - Longines Champions Tour 2019 : si gareggia a Stoccolma - occasione per gli azzurri : Nuova tappa per il Longines Champions Tour di Equitazione 2019, che porterà il circuito a Stoccolma, in Svezia, per un appuntamento molto sentito, in una terra dalla proficua tradizione, che vedrà un programma fitto di appuntamenti, con un totale di ben quindici competizioni. Tra le gare più importanti, si inizierà a fare sul serio da domani, quando l’Equestrian Stockholm porrà di fronte i migliori binomi del pianeta, mentre alle ore 17.45 ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : Niels Bruynseels trionfa a Cannes - 23° Alberto Zorzi : E’ andata al belga Niels Bruynseels la tappa di Cannes (Francia) del Longines Global Champions Tour 2019, al termine di una gara dal percorso molto selettivo, che ha lasciato solamente dieci binomi al jump-off, dal quale sono rimasti fuori nomi illustri come quelli del britannico Ben Maher, dello svedese Peder Fredicson, del francese Julien Epaillard, ma anche dell’azzurro Alberto Zorzi, che in sella a Danique non è riuscito a ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : Hans Peter Dreher ed Emanuele Gaudiano trionfano nella giornata odierna - quinto Alberto Zorzi : Seconda giornata di gare a Cannes, dove si sta vivendo una nuova tappa del Longines Global Champions Tour 2019, con ben due gare disputate quest’oggi, a cominciare dal Prix Leclerc, vinto dal portacolori azzurro Emanuele Gaudiano, che in sella a Carlotta ha completato il percorso nel minor tempo, precedendo in classifica l’irlandese Shane Breen su Colmar e la svedese Evelina Tovek su Winnetou de la Hamente. Nel Prix Marriott, invece, ...